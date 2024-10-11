Валерия завершает карьеру

Пригожин подчеркнул, что исполнительнице популярных песен становится все труднее работать над очередным материалом с соавторами.

Как сообщает gazeta.ru, ссылаясь на «Пятый канал», Пригожин отмечает, что творческий путь Валерии в существующем сейчас формате подошел к своему логическому финалу.

Помимо этого, продюсер вспоминает, что артистка хотела завершить карьеру еще четыре года назад, но позже ей предложил сотрудничество Максим Фадеев.

Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) поет на сцене с 1985 года. Сначала она выступала в составе ансамбля Дома культуры Аткарска под управлением собственного дяди Владимира Зотова. Позже начинающая исполнительница уехала покорять столицу, где начала отношения с продюсером Александром Шульгиным, впоследствии ставшим ее супругом, и выбрала для себя сценическое имя Валерия.

В 2003 году Валерия начала сотрудничать с Иосифом Пригожиным, создав новый альбом «Страна любви», полюбившийся слушателям благодаря шлягеру «Часики». За время своей творческой деятельности певица выпустила 18 альбомов.