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Posted 11 октября, 16:13

Published 11 октября, 16:13

Modified 11 октября, 16:16

Updated 11 октября, 16:16

Валерия

Валерия завершает карьеру

11 октября 2024, 16:13
Фото: Нина Зотина. РИА Новости
Валерия
Продюсер Иосиф Пригожин сделал заявление, что его супруга и подопечная Валерия готовит к выходу свой последний альбом, который будет официально презентован слушателям весной следующего года.

Пригожин подчеркнул, что исполнительнице популярных песен становится все труднее работать над очередным материалом с соавторами.
Как сообщает gazeta.ru, ссылаясь на «Пятый канал», Пригожин отмечает, что творческий путь Валерии в существующем сейчас формате подошел к своему логическому финалу.
Помимо этого, продюсер вспоминает, что артистка хотела завершить карьеру еще четыре года назад, но позже ей предложил сотрудничество Максим Фадеев.
Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) поет на сцене с 1985 года. Сначала она выступала в составе ансамбля Дома культуры Аткарска под управлением собственного дяди Владимира Зотова. Позже начинающая исполнительница уехала покорять столицу, где начала отношения с продюсером Александром Шульгиным, впоследствии ставшим ее супругом, и выбрала для себя сценическое имя Валерия.
В 2003 году Валерия начала сотрудничать с Иосифом Пригожиным, создав новый альбом «Страна любви», полюбившийся слушателям благодаря шлягеру «Часики». За время своей творческой деятельности певица выпустила 18 альбомов.

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