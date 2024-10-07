Бьянка рассказала, как развивается ее новый роман: «Совершил для меня подвиг»

Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) посетила «Шоу Воли», где раскрыла детали своего нового романа. Певица отметила, что молодой человек совершил для нее подвиг, но ее душа пока все равно в смятении. Артистка пока не может прогнозировать, чем закончатся эти отношения и боится их потерять.

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