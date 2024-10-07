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Posted 7 октября, 13:59

Published 7 октября, 13:59

Modified 7 октября, 14:01

Updated 7 октября, 14:01

Бьянка

Бьянка рассказала, как развивается ее новый роман: «Совершил для меня подвиг»

7 октября 2024, 13:59
Фото: Виталий Белоусов. РИА Новости
Бьянка
Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) посетила «Шоу Воли», где раскрыла детали своего нового романа. Певица отметила, что молодой человек совершил для нее подвиг, но ее душа пока все равно в смятении. Артистка пока не может прогнозировать, чем закончатся эти отношения и боится их потерять.

Как сообщает www.gazeta.ru, звезда не стала рассказывать про подвиг, чтобы никто не рассекретил ее вторую половину.

Бьянка оказалась на сцене совсем в юные годы — ее артистическая жизнь стартовала с пения в хоре и выступлений в кружке народных танцев. В 2006 году начинающая артистка получила неожиданную большую популярность благодаря альбому«Русский народный R'n'B». Тогда же на экранах начали транслировать клип начинающей звезды на песню «Были танцы».

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