Бьянка рассказала, как развивается ее новый роман: «Совершил для меня подвиг»

Posted 7 октября, 13:59
Published 7 октября, 13:59
Modified 7 октября, 14:01
Updated 7 октября, 14:01
Как сообщает www.gazeta.ru, звезда не стала рассказывать про подвиг, чтобы никто не рассекретил ее вторую половину.
Бьянка оказалась на сцене совсем в юные годы — ее артистическая жизнь стартовала с пения в хоре и выступлений в кружке народных танцев. В 2006 году начинающая артистка получила неожиданную большую популярность благодаря альбому«Русский народный R'n'B». Тогда же на экранах начали транслировать клип начинающей звезды на песню «Были танцы».