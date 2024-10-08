Натали рассказала, как ей удалось набрать вес после похудения из-за смерти мужа

Posted 8 октября, 18:27
Published 8 октября, 18:27
Modified 8 октября, 18:29
Updated 8 октября, 18:29
Как пишет www.gazeta.ru, певица приняла решение о наборе веса из-за сильной изможденности. Натали была вынуждена пересмотреть свой рацион в пользу большей питательности, что и помогло ей вернуться к прежнему весу.
В июле стало известно, что артистка выпустит первую после смерти супруга композицию. Сама Натали рассказывает, что приняла решение о записи новой песни, получив «послание» от Александра. Знаменитость внезапно поняла, что ее муж хотел бы, чтобы она была счастлива и двигалась вперед.
Натали никогда не скрывала историю знакомства со своей второй половинкой. Она была знакома с будущим супругом еще со школы. На момент начала отношений ей было 16 лет, а Александру — 20. Год спустя влюбленные явились в загс, чтобы пожениться, с фальшивой справкой о беременности.