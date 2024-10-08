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Posted 8 октября, 18:27

Published 8 октября, 18:27

Modified 8 октября, 18:29

Updated 8 октября, 18:29

Натали

Натали рассказала, как ей удалось набрать вес после похудения из-за смерти мужа

8 октября 2024, 18:27
Фото: Телеграм-канал «Натали»
Натали
Певица Натали сообщила, что ей удалось набрать потерянные ранее килограммы с большими усилиями. В последние месяцы с момента смерти мужа, продюсера Александра Рудина, в июле 2023 года, артистка лишь худела из-за сильных душевных терзаний.

Как пишет www.gazeta.ru, певица приняла решение о наборе веса из-за сильной изможденности. Натали была вынуждена пересмотреть свой рацион в пользу большей питательности, что и помогло ей вернуться к прежнему весу.

В июле стало известно, что артистка выпустит первую после смерти супруга композицию. Сама Натали рассказывает, что приняла решение о записи новой песни, получив «послание» от Александра. Знаменитость внезапно поняла, что ее муж хотел бы, чтобы она была счастлива и двигалась вперед.

Натали никогда не скрывала историю знакомства со своей второй половинкой. Она была знакома с будущим супругом еще со школы. На момент начала отношений ей было 16 лет, а Александру — 20. Год спустя влюбленные явились в загс, чтобы пожениться, с фальшивой справкой о беременности.

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