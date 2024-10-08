Натали рассказала, как ей удалось набрать вес после похудения из-за смерти мужа

Натали никогда не скрывала историю знакомства со своей второй половинкой. Она была знакома с будущим супругом еще со школы. На момент начала отношений ей было 16 лет, а Александру — 20. Год спустя влюбленные явились в загс, чтобы пожениться, с фальшивой справкой о беременности.