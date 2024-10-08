Тейлор Свифт стала самой богатой исполнительницей с состоянием в 1,6 млрд долларов

Помимо гастролей, рост состояния Свифт также обусловлен оценкой остальных её активов. В частности, 600 млн долларов — средства, полученные от гонораров и гастролей, и примерно такая же сумма — музыкальный каталог певицы. Кроме этого, в активах исполнительницы — примерно 125 млн долларов в виде недвижимости. У неё в собственности множество домов по всей территории Соединенных Штатов.