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Posted 8 октября, 18:56

Published 8 октября, 18:56

Modified 8 октября, 18:59

Updated 8 октября, 18:59

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт стала самой богатой исполнительницей с состоянием в 1,6 млрд долларов

8 октября 2024, 18:56
Фото: Джейми Маккарти. WireImage
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт теперь является самой богатой певицей в мире, опередив прошлогоднего лидера — Рианну.

Согласно данным Forbes, состояние исполнительницы, которая стала миллиардером в прошлом году, увеличилось в результате ее успешного концертного тура. Свифт заработала более 2 млрд долларов за 125 концертов.

Состояние 34-летней певицы оценивается примерно в 1,6 млрд долларов, пишет PEOPLE.

Помимо гастролей, рост состояния Свифт также обусловлен оценкой остальных её активов. В частности, 600 млн долларов — средства, полученные от гонораров и гастролей, и примерно такая же сумма — музыкальный каталог певицы. Кроме этого, в активах исполнительницы — примерно 125 млн долларов в виде недвижимости. У неё в собственности множество домов по всей территории Соединенных Штатов.

Предыдущей обладательницей титула самой богатой исполнительницы в мире была Рианна. Её состояние в этом году — чуть более 1,4 млрд долларов.

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