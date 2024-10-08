Тейлор Свифт стала самой богатой исполнительницей с состоянием в 1,6 млрд долларов

Posted 8 октября, 18:56
Published 8 октября, 18:56
Modified 8 октября, 18:59
Updated 8 октября, 18:59
Согласно данным Forbes, состояние исполнительницы, которая стала миллиардером в прошлом году, увеличилось в результате ее успешного концертного тура. Свифт заработала более 2 млрд долларов за 125 концертов.
Состояние 34-летней певицы оценивается примерно в 1,6 млрд долларов, пишет PEOPLE.
Помимо гастролей, рост состояния Свифт также обусловлен оценкой остальных её активов. В частности, 600 млн долларов — средства, полученные от гонораров и гастролей, и примерно такая же сумма — музыкальный каталог певицы. Кроме этого, в активах исполнительницы — примерно 125 млн долларов в виде недвижимости. У неё в собственности множество домов по всей территории Соединенных Штатов.
Предыдущей обладательницей титула самой богатой исполнительницы в мире была Рианна. Её состояние в этом году — чуть более 1,4 млрд долларов.