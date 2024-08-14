Кэти Перри обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде после выхода нового клипа

«Речь идет о поиске той самой глубокой и удовлетворяющей любви всей вашей жизни», — сказала она в заявлении после выхода фильма. «Родственная душа не всегда должна прийти в форме супруга — она может прийти разными способами: ребенок, друг, домашнее животное».