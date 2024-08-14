Кэти Перри обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде после выхода нового клипа

Posted 14 августа, 13:52
Published 14 августа, 13:52
Modified 10 сентября, 05:35
Updated 10 сентября, 05:35
Согласно пресс-релизу ведомтсва, в данный момент расследуется возможное нанесение экологического ущерба пляжу.
На кадрах можно увидеть, как Перри в купальнике танцует в дюнах острова С’Эспальмадор. Дюны защищены канатами, по-видимому, обозначающими запретную зону.
Согласно пресс-релизу, клип «Lifetimes» не является «преступлением», а «скорее, нарушением». Департамент охраны окружающей среды отметил, что видеопроизводство «может быть разрешено» через соответствующие запросы. Об этом пишет PEOPLE.
Клип «Lifetimes» вышел 8 августа. В сюжете видео показано, как Перри отправляется на пароме на Ибицу. Далее её ждут вечеринки, купание и времяпрепровождение на пляже с друзьями.
«Lifetimes» — второй сингл с грядущего шестого альбома Перри «143».
«Речь идет о поиске той самой глубокой и удовлетворяющей любви всей вашей жизни», — сказала она в заявлении после выхода фильма. «Родственная душа не всегда должна прийти в форме супруга — она может прийти разными способами: ребенок, друг, домашнее животное».
Перри добавила, что ее родственная душа — дочь Дэйзи Дав, которую она воспитывает с Орландо Блумом. «Я спрашиваю ее каждую ночь: „Ты найдешь меня в каждой жизни?“ Она говорит „да“», — сказала она.
Альбом певицы «143» должен выйти 20 сентября.
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