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Posted 14 августа, 13:52

Published 14 августа, 13:52

Modified 10 сентября, 05:35

Updated 10 сентября, 05:35

Кэти Перри обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде после выхода нового клипа

14 августа 2024, 13:52
Через шесть дней после выхода нового клипа Кэти Перри «Lifetimes» Департамент охраны окружающей среды Балеарских островов заявил, что компания, стоящая за клипом, не получила надлежащего разрешения на съемку на охраняемых песчаных дюнах испанского природного парка Сес-Салинес.

Согласно пресс-релизу ведомтсва, в данный момент расследуется возможное нанесение экологического ущерба пляжу.

На кадрах можно увидеть, как Перри в купальнике танцует в дюнах острова С’Эспальмадор. Дюны защищены канатами, по-видимому, обозначающими запретную зону.

Согласно пресс-релизу, клип «Lifetimes» не является «преступлением», а «скорее, нарушением». Департамент охраны окружающей среды отметил, что видеопроизводство «может быть разрешено» через соответствующие запросы. Об этом пишет PEOPLE.

Клип «Lifetimes» вышел 8 августа. В сюжете видео показано, как Перри отправляется на пароме на Ибицу. Далее её ждут вечеринки, купание и времяпрепровождение на пляже с друзьями.

«Lifetimes» — второй сингл с грядущего шестого альбома Перри «143».

«Речь идет о поиске той самой глубокой и удовлетворяющей любви всей вашей жизни», — сказала она в заявлении после выхода фильма. «Родственная душа не всегда должна прийти в форме супруга — она может прийти разными способами: ребенок, друг, домашнее животное».

Перри добавила, что ее родственная душа — дочь Дэйзи Дав, которую она воспитывает с Орландо Блумом. «Я спрашиваю ее каждую ночь: „Ты найдешь меня в каждой жизни?“ Она говорит „да“», — сказала она.

Альбом певицы «143» должен выйти 20 сентября.

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