Генри Кавилл возвращается на экраны: новая роль в экранизации культового аниме!

Проект, находящийся в разработке с 2022 года, основан на культовом аниме 80-х годов «Вольтрон», одном из самых знаковых японских сериалов. О сюжете пока известно мало, однако оригинальный сериал получил огромную популярность, породив многочисленные адаптации, включая комиксы и видеоигры.