Генри Кавилл возвращается на экраны: новая роль в экранизации культового аниме!

Posted 11 октября, 12:55
Published 11 октября, 12:55
Modified 11 октября, 12:59
Updated 11 октября, 12:59
Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и Геральта, сыграет главную роль в предстоящей экранизации аниме-сериала «Вольтрон». Режиссером фильма выступит Роусон Маршалл Тербер. Как сообщает Deadline, Кавилл присоединится к актерскому составу, в который также входит Дэниел Куинн-Тойе.
Проект, находящийся в разработке с 2022 года, основан на культовом аниме 80-х годов «Вольтрон», одном из самых знаковых японских сериалов. О сюжете пока известно мало, однако оригинальный сериал получил огромную популярность, породив многочисленные адаптации, включая комиксы и видеоигры.
Это первый крупный проект Кавилла после его ухода из сериала «Ведьмак», где его заменил Лиам Хемсворт.