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Posted 11 октября, 12:55

Published 11 октября, 12:55

Modified 11 октября, 12:59

Updated 11 октября, 12:59

Генри Кавилл возвращается на экраны: новая роль в экранизации культового аниме!

Генри Кавилл возвращается на экраны: новая роль в экранизации культового аниме!

11 октября 2024, 12:55
Фото: kinopoisk.ru
Генри Кавилл возвращается на экраны: новая роль в экранизации культового аниме!

Генри Кавилл получил главную роль в экранизации аниме-сериала

Генри Кавилл получил главную роль в экранизации культового аниме-сериала «Вольтрон». Режиссером проекта выступит Роусон Маршалл Тербер, а сам фильм основан на популярном японском аниме 80-х годов.

Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и Геральта, сыграет главную роль в предстоящей экранизации аниме-сериала «Вольтрон». Режиссером фильма выступит Роусон Маршалл Тербер. Как сообщает Deadline, Кавилл присоединится к актерскому составу, в который также входит Дэниел Куинн-Тойе.

Проект, находящийся в разработке с 2022 года, основан на культовом аниме 80-х годов «Вольтрон»Проект, находящийся в разработке с 2022 года, основан на культовом аниме 80-х годов «Вольтрон»
Проект, находящийся в разработке с 2022 года, основан на культовом аниме 80-х годов «Вольтрон». Фото: Кадр из аниме-сериала «Вольтрон»

Проект, находящийся в разработке с 2022 года, основан на культовом аниме 80-х годов «Вольтрон», одном из самых знаковых японских сериалов. О сюжете пока известно мало, однако оригинальный сериал получил огромную популярность, породив многочисленные адаптации, включая комиксы и видеоигры.

Это первый крупный проект Кавилла после его ухода из сериала «Ведьмак», где его заменил Лиам Хемсворт.

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