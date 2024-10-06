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Posted 6 октября, 15:40

Published 6 октября, 15:40

Modified 6 октября, 20:19

Updated 6 октября, 20:19

Павел Дуров сообщил о выкидыше своей любимой

Совсем не романтично: Павел Дуров рассказал, как узнал о беременности своей любимой

6 октября 2024, 15:40
Фото: соцсети
Павел Дуров сообщил о выкидыше своей любимой
Павел рассказал, что Юлии Вавиловой потеряла ребенка в пятницу 4 октября.

Известный предприниматель и основатель социальной сети ВКонтакте рассказал историю о том, как не в самых лучших обстоятельствах узнал о беременности своей возлюбленной Юлии.

Как выяснилось, на 3-ий день пребывание в полицейском участке, 27 августа, он спросил у своего адвоката, приедет ли Юлия на допрос, но защита ответила отказом. На вопрос — «Испугалась? Или уехала из Парижа?», он услышал в ответ «Она беременна», поэтому врач посоветовал не нервничать и остаться в своем номере.

«Это был не тот ответ, которого я ожидал в тот момент. Все время, пока я находился в полиции, я сохранял спокойствие, но такой поворот событий застал меня врасплох».

Павел написал, что очень переживал за Юлию, которая впервые была в этом городе и совершенно одна. При этом ситуация с задержанием была непонятной — смогли бы они еще когда то увидеться.

Юлия Вавилова показала тест на беременностьЮлия Вавилова показала тест на беременность
Юлия Вавилова показала тест на беременность.
Фото: https://t.me/julivavilovaa/304
Юлия Вавилова показала результаты УЗИ беременностиЮлия Вавилова показала результаты УЗИ беременности
Юлия Вавилова показала результаты УЗИ беременности.
Фото: https://t.me/julivavilovaa/304

После того, как бизнесмена освободили, он поехал в отель, где остановилась Вавилова. В этот день зажегся фейерверк в честь открытия Паралимпийских игр, который был виден с балкона номера. Однако, настроение было совсем не праздничным, отметил Дуров. Как оказалось, на Юлию оказывали давление, был отобран телефон, а люди придумывали разные версии происходящего, превращая ситуацию в кибербуллинг.

«Она не создана для войны»

Как отметил Павел, два дня назад, 4 октября, он получил сообщение от своей любимой из кабинета врача, который вел ее беременность, с плачущими смайликами.

«Я сразу все понял»

5 октября Юлия легла на хирургический стол, на котором ей сделали операцию.

«Она была быстрой, почти без физической боли».

Напомним, Павла Дурова задержали при посадке частного самолета в Париже, куда он прилетел вместе с Юлией Вавиловой из Азербайджана после деловых переговоров.

Павел Дуров и Юлия ВавиловаПавел Дуров и Юлия Вавилова
Павел Дуров и Юлия Вавилова. Фото: соцсети
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