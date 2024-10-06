Совсем не романтично: Павел Дуров рассказал, как узнал о беременности своей любимой

После того, как бизнесмена освободили, он поехал в отель, где остановилась Вавилова. В этот день зажегся фейерверк в честь открытия Паралимпийских игр, который был виден с балкона номера. Однако, настроение было совсем не праздничным, отметил Дуров. Как оказалось, на Юлию оказывали давление, был отобран телефон, а люди придумывали разные версии происходящего, превращая ситуацию в кибербуллинг.