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Posted 7 октября, 10:49

Published 7 октября, 10:49

Modified 7 октября, 11:00

Updated 7 октября, 11:00

«Подарил мне самый неадекватный подарок» — Самойлова о «живом» сюрпризе от мужа

«Подарил мне самый неадекватный подарок» — Самойлова о «живом» сюрпризе от мужа

7 октября 2024, 10:49
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana
«И что мы будем делать?» — жена Джигана рассказала, что супруг привел домой настоящего козла.

Утро понедельника Оксаны Самойловой началось с сюрприза. Ее супруг появился в дверях с большой коробкой, которая предназначалась звездному блогеру. Заинтригованная необычным подарком, вся семья собралась, чтобы посмотреть на распаковку.

Как оказалось, в коробке находилась мечта Оксаны — настоящий козленок.

«Привет малыш! Это моя мечта приехала!!!»

Все дети на перебой стали гладить животное и целовать козленка.

«Боже мой, Кара, что нам теперь делать? Где она будет жить?»
Джиган принес домой козленкаДжиган принес домой козленка
Джиган принес домой козленка.
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana
Оксана Самойлова получила в подарок козленкаОксана Самойлова получила в подарок козленка
Оксана Самойлова получила в подарок козленка.
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana

Оксана выложила у себя в соцсетях видео, на котором была в полнейшем восторге от такого «живого» презента, но не забыла поцеловать и поблагодарить Джигана. Блогер написала, что это была мечта:

«Это пипеееееец😅😭😭😭🥹🥹🥹последние 2 месяца все мои мысли были только о козе 😂я мечтала о ней, но сама боялась ее завести)))))и тут @iamgeegun решил что бояться нечего и подарил мне самый неадекватный подарок -козуууууу😭😭😭😭🥹🥹🥹🥹

Напомним, что звездная семья уже давно славится любовью к необычным животным, которых они держат у себя в доме. Дети любят возиться с рептилиями, игуанами, кроликами и различными насекомыми.

Новое животное в семье Джигана и СамойловойНовое животное в семье Джигана и Самойловой
Новое животное в семье Джигана и Самойловой.
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana
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