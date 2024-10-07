«Подарил мне самый неадекватный подарок» — Самойлова о «живом» сюрпризе от мужа

Posted 7 октября, 10:49
Published 7 октября, 10:49
Modified 7 октября, 11:00
Updated 7 октября, 11:00
Утро понедельника Оксаны Самойловой началось с сюрприза. Ее супруг появился в дверях с большой коробкой, которая предназначалась звездному блогеру. Заинтригованная необычным подарком, вся семья собралась, чтобы посмотреть на распаковку.
Как оказалось, в коробке находилась мечта Оксаны — настоящий козленок.
«Привет малыш! Это моя мечта приехала!!!»
Все дети на перебой стали гладить животное и целовать козленка.
«Боже мой, Кара, что нам теперь делать? Где она будет жить?»
Оксана выложила у себя в соцсетях видео, на котором была в полнейшем восторге от такого «живого» презента, но не забыла поцеловать и поблагодарить Джигана. Блогер написала, что это была мечта:
«Это пипеееееец😅😭😭😭🥹🥹🥹последние 2 месяца все мои мысли были только о козе 😂я мечтала о ней, но сама боялась ее завести)))))и тут @iamgeegun решил что бояться нечего и подарил мне самый неадекватный подарок -козуууууу😭😭😭😭🥹🥹🥹🥹
Напомним, что звездная семья уже давно славится любовью к необычным животным, которых они держат у себя в доме. Дети любят возиться с рептилиями, игуанами, кроликами и различными насекомыми.