Иногда лучше промолчать: Как экипаж немецкого крейсера зашел в гости к врагу во время Первой мировой войны

Posted 9 октября, 07:37
Published 9 октября, 07:37
Modified 9 октября, 07:42
Updated 9 октября, 07:42
В тот день немецкий легкий крейсер «Эмден» зашел на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, который принадлежал Британии. Местные власти и жители радушно встретили экипаж корабля. Крейсер пополнил запасы, провел небольшой ремонт после продолжительного плавания по океану и отправился дальше.
Почему это происшествие считается таким необычным? Потому что в тот момент Германия и Великобритания уже два месяца являлись врагами в Первой мировой войне! Однако на острове отсутствовали современные средства связи. Власти просто не знали о начавшихся в Европе боевых действиях, поэтому радушно встретили немецкий крейсер. А немцы решили умолчать об этих событиях, пишет телеграм-канал «Новых известий».
Это был не единственный успешный обман со стороны «Эмдена». Через неделю он пришвартовался в бухте Пенанг в Малайзии. Там находились российский крейсер «Жемчуг» и французский миноносец, которые приняли немецкий корабль за британский. Поэтому когда «Эмден» внезапно атаковал, они оказались не готовы к нападению. Оба корабля были потоплены.
«Эмден» был весьма успешным крейсером, который потопил или захватил 23 торговых судна противников Германии. Однако его боевой путь закончился вскоре после описываемых событий. Через месяц после заправки на Диего-Гарсия и через три недели после нападения в Пенанге, «Эмден» был уничтожен австралийским крейсером «Сидней». На тот момент боевые действия велись в том числе в индийском океане. В столкновениях участвовали немцы, британцы, русские, французы и австралийцы.
Судьба острова Диего-Гарсия развивалась не менее загадочно. В период Холодной войны он был передан Британией во владение США. Американцы установили на острове военную базу и аэродром для стратегической авиации, что позволяло атаковать почти любые цели на территории бывшего Советского Союза.
Лишь в 2019 году Международный суд ООН потребовал от британского правительства передать этот и три соседних острова архипелага Чагос Маврикии в рамках деколонизации. Но только недавно Великобритания окончательно согласилась передать территорию своей давней колонии.