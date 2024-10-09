Иногда лучше промолчать: Как экипаж немецкого крейсера зашел в гости к врагу во время Первой мировой войны

«Эмден» был весьма успешным крейсером, который потопил или захватил 23 торговых судна противников Германии. Однако его боевой путь закончился вскоре после описываемых событий. Через месяц после заправки на Диего-Гарсия и через три недели после нападения в Пенанге, «Эмден» был уничтожен австралийским крейсером «Сидней». На тот момент боевые действия велись в том числе в индийском океане. В столкновениях участвовали немцы, британцы, русские, французы и австралийцы.