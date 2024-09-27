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Posted 27 сентября, 20:35

Published 27 сентября, 20:35

Modified 27 сентября, 20:37

Updated 27 сентября, 20:37

Страшное на ночь: 4 экзекуции от древних стоматологов

Страшное на ночь: 4 экзекуции от древних стоматологов

27 сентября 2024, 20:35
Фото: Изображение Midjourney
Цивилизации прошлого не меньше современных людей понимали важность лечения зубов. Есть лишь одно но: древние стоматологи совсем не были нежны к пациентам. Вот — лишь несколько примеров зубных экзекуций наших предков.

1. Сверление с помощью лука

Стоматологи сверлили зубы еще 9000 лет назад, и они были в этом удивительно хороши — по крайней мере, в том, что касается точности. А вот анестезия, к сожалению, является гораздо более поздним изобретением, пишет cracked.com.

Зубные врачи прошлого использовали тонкие стрелы с острым кремнием на конце, а также лук, чтобы вращать их очень быстро. Примерно такие же движения совершались при разведения огня. Представили картину?

Зубные врачи прошлого использовали тонкие стрелы с острым кремнием на конце, а также лук, чтобы вращать их очень быстроЗубные врачи прошлого использовали тонкие стрелы с острым кремнием на конце, а также лук, чтобы вращать их очень быстро
Зубные врачи прошлого использовали тонкие стрелы с острым кремнием на конце, а также лук, чтобы вращать их очень быстро. Фото: Shutterstock

2. Пломбы из ткани

Что же использовалось в качестве пломбы, когда зуб уже просверлен прошлым методом? В Древней Греции ею служило пропитанное лекарствами льняное полотно. К сожалению, лён — это материал, который очень сильно расширяется под воздействием влаги. К тому же такая пломба могла легко выпасть.

В Древней Греции пломбой служило пропитанное лекарствами льняное полотноВ Древней Греции пломбой служило пропитанное лекарствами льняное полотно
В Древней Греции пломбой служило пропитанное лекарствами льняное полотно. Фото: freepik.com

Кстати, удаление зуба в Древней Греции было признаком слабости. Поэтому тканевая пломба была, пожалуй, единственным вариантом для смельчаков.

3. Пайка зубов

Некоторые найденные археологами черепа древних этрусков содержали вставные зубы и протезы, прикрепленные к челюсти и другим зубам золотыми полосами. Подобная операция действительно была очень передовой и намного опережала свое время. Но насколько она была приятна для пациентов, можно только догадываться.

Черепа древних этрусков содержали вставные зубы и протезы, прикрепленные к челюсти и другим зубам золотыми полосами.Черепа древних этрусков содержали вставные зубы и протезы, прикрепленные к челюсти и другим зубам золотыми полосами.
Черепа древних этрусков содержали вставные зубы и протезы, прикрепленные к челюсти и другим зубам золотыми полосами.. Фото: 1MI

4. Драгоценные камни в зубах

Некоторые древние цивилизации использовали передовую стоматологию в эстетических целях. В частности, Майя вставляли в свои зубы украшения. Для больших транжир и важных персон в зубах проделывали отверстия и вставляли туда драгоценные камни. Об анестезии история умалчивает.

Майя вставляли в свои зубы украшенияМайя вставляли в свои зубы украшения
Майя вставляли в свои зубы украшения. Фото: Public Domain
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