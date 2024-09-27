Страшное на ночь: 4 экзекуции от древних стоматологов

Posted 27 сентября, 20:35
Published 27 сентября, 20:35
Modified 27 сентября, 20:37
Updated 27 сентября, 20:37
Стоматологи сверлили зубы еще 9000 лет назад, и они были в этом удивительно хороши — по крайней мере, в том, что касается точности. А вот анестезия, к сожалению, является гораздо более поздним изобретением, пишет cracked.com.
Зубные врачи прошлого использовали тонкие стрелы с острым кремнием на конце, а также лук, чтобы вращать их очень быстро. Примерно такие же движения совершались при разведения огня. Представили картину?
Что же использовалось в качестве пломбы, когда зуб уже просверлен прошлым методом? В Древней Греции ею служило пропитанное лекарствами льняное полотно. К сожалению, лён — это материал, который очень сильно расширяется под воздействием влаги. К тому же такая пломба могла легко выпасть.
Кстати, удаление зуба в Древней Греции было признаком слабости. Поэтому тканевая пломба была, пожалуй, единственным вариантом для смельчаков.
Некоторые найденные археологами черепа древних этрусков содержали вставные зубы и протезы, прикрепленные к челюсти и другим зубам золотыми полосами. Подобная операция действительно была очень передовой и намного опережала свое время. Но насколько она была приятна для пациентов, можно только догадываться.
Некоторые древние цивилизации использовали передовую стоматологию в эстетических целях. В частности, Майя вставляли в свои зубы украшения. Для больших транжир и важных персон в зубах проделывали отверстия и вставляли туда драгоценные камни. Об анестезии история умалчивает.
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