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Posted 4 октября, 19:41

Published 4 октября, 19:41

Modified 4 октября, 19:44

Updated 4 октября, 19:44

Однажды Наполеон проиграл битву стае кроликов

Однажды Наполеон проиграл битву стае кроликов

4 октября 2024, 19:41
Фото: 1MI
Французский император Наполеон славился своими военными победами. До поражения при Ватерлоо он выиграл 60 сражений и проиграл только семь. Однако есть еще одна битва, которая закончилась отступлением Наполеона, и она не учтена в этом списке. Ведь воевал император не с людьми, а с… кроликами.

Эта стычка произошла в 1807 году, сразу после того, как Тильзитский мирный договор положил конец войне Россией и Францией. Наполеон решил отпраздновать это событие и поохотиться в поместье знакомого военачальника. В одном месте были собраны около трех тысяч кроликов, купленных у местных жителей, пишет cracked.com.

Когда животных выпустили, они, вопреки ожиданиям, не побежали в панике, ожидая своей очереди поймать пулю, а набросились на Наполеона и его помощников. Император думал, что приехал на непринужденную охоту, а в результате охотникам самим пришлось отбиваться и отстреливаться от цунами кроликов.

Животные были непреклонны и отказывались останавливаться, пока войско Наполеона полностью не отступило.

Эксперты считают, что причиной произошедшего стал тактический просчет при подготовке охоты. Дело в том, что домашние кролики не боялись людей. Животные, наоборот, по привычке побежали к ним, так как проголодались и ожидали, что люди их накормят.

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#Марина Колодкина#Общество#История#Юмор
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