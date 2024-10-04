Однажды Наполеон проиграл битву стае кроликов

Французский император Наполеон славился своими военными победами. До поражения при Ватерлоо он выиграл 60 сражений и проиграл только семь. Однако есть еще одна битва, которая закончилась отступлением Наполеона, и она не учтена в этом списке. Ведь воевал император не с людьми, а с… кроликами.

Эта стычка произошла в 1807 году, сразу после того, как Тильзитский мирный договор положил конец войне Россией и Францией. Наполеон решил отпраздновать это событие и поохотиться в поместье знакомого военачальника. В одном месте были собраны около трех тысяч кроликов, купленных у местных жителей, пишет cracked.com. Когда животных выпустили, они, вопреки ожиданиям, не побежали в панике, ожидая своей очереди поймать пулю, а набросились на Наполеона и его помощников. Император думал, что приехал на непринужденную охоту, а в результате охотникам самим пришлось отбиваться и отстреливаться от цунами кроликов. Животные были непреклонны и отказывались останавливаться, пока войско Наполеона полностью не отступило. Эксперты считают, что причиной произошедшего стал тактический просчет при подготовке охоты. Дело в том, что домашние кролики не боялись людей. Животные, наоборот, по привычке побежали к ним, так как проголодались и ожидали, что люди их накормят. Читайте также: Страшное на ночь: 4 экзекуции от древних стоматологов 4 компании-гиганта, которые помогали Гитлеру во Второй мировой войне Растения вырабатывают кофеин, чтобы насекомые прилетали за нектаром снова и снова