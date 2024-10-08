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Posted 8 октября, 19:52

Published 8 октября, 19:52

Modified 8 октября, 19:55

Updated 8 октября, 19:55

Чай матча

Кофеман пила чай матча вместо капучино и вот что из этого вышло

8 октября 2024, 19:52
Фото: freepik.com
Чай матча
Традиционный японский чай матча — это гораздо больше, чем красивая картинка напитка с ярко-зеленой пеной. Многие предпочитают его как более здоровую альтернативу кофе.

«Зеленый чай матча и кофе обладают рядом преимуществ для здоровья, а также могут нанести некоторый потенциальный вред, особенно при употреблении в больших количествах или людьми с повышенной чувствительностью», — рассказала диетолог Тамар Сэмюэлс. «В целом, матча — более полезная альтернатива кофе».

Редактор журнала Glamour решила отказаться от своего любимого молочного капучино на две недели и перейти на матча латте.

Что такое матча

Матча — это тонко измельченный порошок из листьев зеленого чая растения Camellia sinensis. Чай получает свой яркий зеленый цвет из-за высокого содержания хлорофилла, который богат питательными веществами.

Матча — это тонко измельченный порошок из листьев зеленого чая растения Camellia sinensisМатча — это тонко измельченный порошок из листьев зеленого чая растения Camellia sinensis
Матча — это тонко измельченный порошок из листьев зеленого чая растения Camellia sinensis. Фото: freepik.com

В отличие от обычного зеленого чая, с матча потребляется весь лист, что позволяет извлечь весь потенциал антиоксидантов, витаминов и минералов. Матча также содержит кофеин, но его высокий уровень L-теанина обеспечивает длительную, мягкую бодрость без типичной нервозности, которую может вызвать кофе.

Преимущества чая матча

«Недавние исследования подтвердили полезные свойства зеленого чая матча, включая его роль в потенциальном усилении антиоксидантной активности, поддержании метаболического здоровья и улучшении когнитивных функций», — отметила Сэмюэлс. «Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, которые связаны с многочисленными хроническими заболеваниями».

Диетолог добавила, что регулярное употребление матча также имеет потенциальные преимущества для сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

«Исследования показывают, что матча может оказывать защитное действие против снижения когнитивных способностей, особенно у пожилых женщин. Это преимущество, вероятно, объясняется высоким содержанием в нем катехинов, лютеина и витамина К», — подчеркнула эксперт.
Исследования показывают, что матча может оказывать защитное действие против снижения когнитивных способностей, особенно у пожилых женщинИсследования показывают, что матча может оказывать защитное действие против снижения когнитивных способностей, особенно у пожилых женщин
Исследования показывают, что матча может оказывать защитное действие против снижения когнитивных способностей, особенно у пожилых женщин. Фото: freepik.com
«Однако чрезмерное потребление матча может привести к трудностям со сном, головным болям и чувству нервозности», — предупредила Сэмюэлс.

Советы эксперта по переходу с кофе на матча

Рекомендуется постепенный переход с кофе на матча даже лучше, считает профильный эксперт Луиза Биркхан. Она дала несколько рекомендаций тем, кто решит это сделать.

  • Адаптируйте график к индивидуальным потребностям. Вам может понадобиться больше или меньше матча в течение дня.
  • Постепенно сокращайте потребление кофе.
  • Экспериментируйте с различными способами включения матча в свой рацион.
  • Фиксируйте любые положительные изменения, которые вы замечаете.

Замена кофе на матча: опыт редактора

«До этого эксперимента я была любителем кофе», — рассказала редактор издания Яна Акерманн. «Уже с одиннадцати часов утра в первый же день отказа от кофе я могла думать только об одном: мне нужен этот капучино. Я чувствовала себя вялой, с затуманенной головой и без энергии».
Уже с одиннадцати часов утра в первый же день отказа от кофе я могла думать только об одном: мне нужен этот капучиноУже с одиннадцати часов утра в первый же день отказа от кофе я могла думать только об одном: мне нужен этот капучино
Уже с одиннадцати часов утра в первый же день отказа от кофе я могла думать только об одном: мне нужен этот капучино. Фото: Изображение Midjourney
«В течение первой недели я пила матча-латте с овсяным молоком на завтрак утром, а иногда и второй раз днем… Я обнаружила, что мой новый ритуал с матча требует гораздо больше времени, но он был приятнее… Моя тяга к кофе сохранялась еще несколько дней, но она быстро утолялась с помощью альтернативы — матча».
«После первой недели я привыкла к матча. Я начала предпочитать вкус зеленого чая и то, как он дает мне энергию», — поделилась редактор. «В матча также есть кофеин, но он медленнее всасывается в кровь. Это давало мне более устойчивый заряд энергии в течение дня, даже когда я выпивала только одну кружку утром».

Редактор с удивлением отметила, что в период эксперимента синдром ПМС, обычно сопровождающийся слабостью и перепадами настроения, прошел для неё бессимптомно.

С матча синдром ПМС, обычно сопровождающийся слабостью и перепадами настроения, прошел бессимптомноС матча синдром ПМС, обычно сопровождающийся слабостью и перепадами настроения, прошел бессимптомно
С матча синдром ПМС, обычно сопровождающийся слабостью и перепадами настроения, прошел бессимптомно. Фото: Изображение Midjourney
«Моя долгосрочная цель — разнообразить выбор горячих напитков. Кофе, матча, какао, травяной чай — мои любимые напитки, а не только капучино на овсяном молоке. С тех пор, как я интегрировала новые правила в свою повседневную жизнь, я чувствую себя более отдохнувшей, более бодрой и в результате более здоровой», — подвела итог Яна Акерманн.
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