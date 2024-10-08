Кофеман пила чай матча вместо капучино и вот что из этого вышло

Posted 8 октября, 19:52
Published 8 октября, 19:52
Modified 8 октября, 19:55
Updated 8 октября, 19:55
«Зеленый чай матча и кофе обладают рядом преимуществ для здоровья, а также могут нанести некоторый потенциальный вред, особенно при употреблении в больших количествах или людьми с повышенной чувствительностью», — рассказала диетолог Тамар Сэмюэлс. «В целом, матча — более полезная альтернатива кофе».
Редактор журнала Glamour решила отказаться от своего любимого молочного капучино на две недели и перейти на матча латте.
Матча — это тонко измельченный порошок из листьев зеленого чая растения Camellia sinensis. Чай получает свой яркий зеленый цвет из-за высокого содержания хлорофилла, который богат питательными веществами.
В отличие от обычного зеленого чая, с матча потребляется весь лист, что позволяет извлечь весь потенциал антиоксидантов, витаминов и минералов. Матча также содержит кофеин, но его высокий уровень L-теанина обеспечивает длительную, мягкую бодрость без типичной нервозности, которую может вызвать кофе.
«Недавние исследования подтвердили полезные свойства зеленого чая матча, включая его роль в потенциальном усилении антиоксидантной активности, поддержании метаболического здоровья и улучшении когнитивных функций», — отметила Сэмюэлс. «Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, которые связаны с многочисленными хроническими заболеваниями».
Диетолог добавила, что регулярное употребление матча также имеет потенциальные преимущества для сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.
«Исследования показывают, что матча может оказывать защитное действие против снижения когнитивных способностей, особенно у пожилых женщин. Это преимущество, вероятно, объясняется высоким содержанием в нем катехинов, лютеина и витамина К», — подчеркнула эксперт.
«Однако чрезмерное потребление матча может привести к трудностям со сном, головным болям и чувству нервозности», — предупредила Сэмюэлс.
Рекомендуется постепенный переход с кофе на матча даже лучше, считает профильный эксперт Луиза Биркхан. Она дала несколько рекомендаций тем, кто решит это сделать.
«До этого эксперимента я была любителем кофе», — рассказала редактор издания Яна Акерманн. «Уже с одиннадцати часов утра в первый же день отказа от кофе я могла думать только об одном: мне нужен этот капучино. Я чувствовала себя вялой, с затуманенной головой и без энергии».
«В течение первой недели я пила матча-латте с овсяным молоком на завтрак утром, а иногда и второй раз днем… Я обнаружила, что мой новый ритуал с матча требует гораздо больше времени, но он был приятнее… Моя тяга к кофе сохранялась еще несколько дней, но она быстро утолялась с помощью альтернативы — матча».
«После первой недели я привыкла к матча. Я начала предпочитать вкус зеленого чая и то, как он дает мне энергию», — поделилась редактор. «В матча также есть кофеин, но он медленнее всасывается в кровь. Это давало мне более устойчивый заряд энергии в течение дня, даже когда я выпивала только одну кружку утром».
Редактор с удивлением отметила, что в период эксперимента синдром ПМС, обычно сопровождающийся слабостью и перепадами настроения, прошел для неё бессимптомно.
«Моя долгосрочная цель — разнообразить выбор горячих напитков. Кофе, матча, какао, травяной чай — мои любимые напитки, а не только капучино на овсяном молоке. С тех пор, как я интегрировала новые правила в свою повседневную жизнь, я чувствую себя более отдохнувшей, более бодрой и в результате более здоровой», — подвела итог Яна Акерманн.