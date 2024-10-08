Кофеман пила чай матча вместо капучино и вот что из этого вышло

«Зеленый чай матча и кофе обладают рядом преимуществ для здоровья, а также могут нанести некоторый потенциальный вред, особенно при употреблении в больших количествах или людьми с повышенной чувствительностью», — рассказала диетолог Тамар Сэмюэлс. «В целом, матча — более полезная альтернатива кофе».