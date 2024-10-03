Фарфоровая, хрустальная, золотая: как называются годовщины свадеб от 10 до 50 лет

Posted 3 октября, 07:00
Published 3 октября, 07:00
Modified 3 октября, 07:00
Updated 3 октября, 07:00
Пара, прожившая в законном браке десять лет, отмечает оловянную свадьбу. Торжество может быть пышным и ярким, с гостями, подарками — по крайней мере, в народе принято отмечать оловянную свадьбу именно так.
Супруги, прожившие вместе 11 лет, празднуют стальную свадьбу, а те, кто прожил вместе 12 лет, — никелевую. Кружевной свадьбой называется 13-летняя годовщина совместного проживания, агатовой — 14-летняя. Если пара прожила вместе 15 лет, она отмечает хрустальную свадьбу, а если 16, то топазовую.
Розовая свадьба — 17-летие с даты бракосочетания, бирюзовая свадьба — 18-летие. Если пара прожила вместе 19 лет, это будет гранатовая свадьба, а 20-летие со дня бракосочетания — это фарфоровая свадьба. Серебряная свадьба — 25 лет со дня бракосочетания.
Пара, прожившая в браке 26 лет, празднует нефритовую свадьбу. 27-летие со дня бракосочетания — свадьба красного дерева, 28-летие — никелевая, 29-летие — бархатная. 30 лет со дня бракосочетания — жемчужная свадьба.
Супружеская пара спустя 31 год после бракосочетания может отмечать солнечную свадьбу. 40 лет совместной жизни — это рубиновая свадьба.
Отметившие 41 год со дня начала семейной жизни супруги празднуют железную свадьбу, 42 года — перламутровую, а 43 — фланелевую. 44 года со дня вступления в брак — топазовая свадьба, а 45-летие брака — сапфировая свадьба. Далее идет лавандовая свадьба (46 лет), кашемировая свадьба (47 лет), аметистовая (48 лет), кедровая (49 лет). Золотая свадьба — это полвека со дня бракосочетания.
После золотой свадьбы принято отмечать годовщину раз в пять лет. Так, 55-летие со дня вступления в брак — изумрудная свадьба, 60-летие — бриллиантовая свадьба, а 65-летие — железная. Те супруги, которым посчастливилось прожить вместе 70 лет, отмечают благодатную свадьбу, 75 лет — коронную. 80-летие совместной жизни — это дубовая свадьба. Крайне редко, но все же встречаются 90-летие совместной жизни — гранитная свадьба и столетие — это платиновая свадьба.
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