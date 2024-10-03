Фарфоровая, хрустальная, золотая: как называются годовщины свадеб от 10 до 50 лет

После золотой свадьбы принято отмечать годовщину раз в пять лет. Так, 55-летие со дня вступления в брак — изумрудная свадьба, 60-летие — бриллиантовая свадьба, а 65-летие — железная. Те супруги, которым посчастливилось прожить вместе 70 лет, отмечают благодатную свадьбу, 75 лет — коронную. 80-летие совместной жизни — это дубовая свадьба. Крайне редко, но все же встречаются 90-летие совместной жизни — гранитная свадьба и столетие — это платиновая свадьба.