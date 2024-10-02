Обнаружено новое лекарство от рака — нам помогут пчёлы

Posted 2 октября, 04:12
Published 2 октября, 04:12
Modified 2 октября, 20:15
Updated 2 октября, 20:15
Австралийские ученые провели эксперимент с ядом пчел. Они извлекли яд из трёхсот медоносных пчел, предварительно их усыпив. Полученный яд они ввели мышам, страдающим от рака молочной железы.
Результат эксперимента оказался поразительным. Всего спустя час раковые клетки были полностью разрушены.
Такой эффект ученые приписывают веществу мелиттину, содержащемуся в пчелином яде. Оно обладает противовирусным, противомикробным и противовоспалительным действием. Практически на глазах ученых мелиттин буквально «продырявил» стенки раковых клеток и подавил в них процессы роста и деления.
Ученые установили, что действие мелиттина можно сочетать с другими препаратами, применяемыми в химиотерапии, например доцетакселом. Сочетание двух веществ поможет окончательно добить раковые клетки, считают ученые.
Еще один плюс нового способа борьбы с раком — мелиттин не разрушает здоровые клетки, а только негативно воздействует на раковые. Это очень вдохновляющий результат, поскольку ранее известные способы уничтожения раковых клеток (например, химиотерапия), убивали все клетки подряд, что негативно действовало на состояние пациента.
Российские ученые тоже настроены оптимистично и уверены в противораковых свойствах пчелиного яда. Но успешные эксперименты на мышах, к сожалению, не гарантируют такого же результата в отношении человека. Однако опыты продолжаются — возможно, уже к концу этого десятилетия мы сможем получить лекарство от рака.
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