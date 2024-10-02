Обнаружено новое лекарство от рака — нам помогут пчёлы

Российские ученые тоже настроены оптимистично и уверены в противораковых свойствах пчелиного яда. Но успешные эксперименты на мышах, к сожалению, не гарантируют такого же результата в отношении человека. Однако опыты продолжаются — возможно, уже к концу этого десятилетия мы сможем получить лекарство от рака.