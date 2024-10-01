Где самые дешевые продукты: сравнили цены в 3 продуктовых дискаунтерах — проверьте сами

Дешевле всего покупать сливочное масло, как выяснилось, тоже в «Светофоре», где удалось найти продукт чуть дороже 30 рублей за 100 граммов. В магазине «Чижик» масло стоит более 60 рублей, в магазине «Доброцен» — около 40 рублей. Что касается сыра, то дешевле всего обошлась его покупка в магазине «Доброцен» — чуть более 50 рублей за 100 граммов. В магазине «Чижик» 100 граммов сыра стоят более 60 рублей, а в магазине «Светофор» — около 50 рублей.