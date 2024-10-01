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Posted 1 октября, 09:06

Published 1 октября, 09:06

Modified 1 октября, 09:08

Updated 1 октября, 09:08

Топ-3 продуктовых дискаунтера в России в 2024 году

Где самые дешевые продукты: сравнили цены в 3 продуктовых дискаунтерах — проверьте сами

1 октября 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
Топ-3 продуктовых дискаунтера в России в 2024 году
В России есть несколько продуктовых дискаунтеров. Стало известно, где цены на продукты самые низкие — рассказываем о результатах журналистского расследования.

«Индекс бутерброда»

Журналист одного из популярных интернет-изданий провел контрольную закупку в трех продуктовых дискаунтерах и сравнил цены, используя так называемый «индекс бутерброда». Иными словами, он купил продукты, необходимые для приготовления бутерброда, — сыр, колбасу и масло.

Выяснилось, что в магазинах «Доброцен» и «Чижик» докторская колбаса предлагается примерно по равной стоимости. Ингредиенты в этих продуктах тоже практически идентичные. А вот в магазине «Светофор» нашлась самая дешевая докторская колбаса — менее 20 рублей за 100 граммов.

Дешевле всего покупать сливочное масло, как выяснилось, тоже в «Светофоре», где удалось найти продукт чуть дороже 30 рублей за 100 граммов. В магазине «Чижик» масло стоит более 60 рублей, в магазине «Доброцен» — около 40 рублей. Что касается сыра, то дешевле всего обошлась его покупка в магазине «Доброцен» — чуть более 50 рублей за 100 граммов. В магазине «Чижик» 100 граммов сыра стоят более 60 рублей, а в магазине «Светофор» — около 50 рублей.

Таким образом, по «индексу бутерброда» самым демократичным продуктовым дискаунтером стал магазин «Светофор» — набор продуктов обошелся чуть более чем в 90 рублей.

«Индекс бутерброда»«Индекс бутерброда»
«Индекс бутерброда». Фото: 1MI

Качество продуктов в дискаунтерах России

Закупкой журналистское расследование не завершилось — продукты отнесли в лабораторию, чтобы узнать, насколько они полезны и безопасны. Выяснилось, что сомнительны все продукты, кроме докторской колбасы, которая соответствует установленным нормам.

Сливочное масло, приобретенное в продуктовых дискаунтерах, не растапливалось и странным образом резалось, при этом в продукте было отмечено минимальное содержание как жирных, так и масляных кислот.

Эксперты одобрили только сыр, приобретенный в магазине «Чижик», тогда как в отношении остальных был вынесен вердикт: речь идет о сырной продукции, но никак не о сыре.

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#Мария Казак#Общество#Здоровье#Еда#Продукты#Цены#Сыр#Все материалы авторов#Расследование#Эксперты
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