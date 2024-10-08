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Posted 8 октября, 06:45

Published 8 октября, 06:45

Modified 8 октября, 07:05

Updated 8 октября, 07:05

Австралиец нашел баснословный выигрыш в туалете

Австралиец нашел баснословный выигрыш в туалете

8 октября 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney
Австралиец нашел баснословный выигрыш в туалете
Жизнь этого человека перевернулась после того, как он зашел в туалет и нашел там лотерейный билет.

Сидя на фарфоровом троне в своем доме и размышляя о том, что в последнее время жизнь не сахар, мужчина решил проверить билет, который давно валялся на полке. Когда все числа совпали, он понял, что стал единственным победителем лотереи Powerball, сообщает miragenews.

Житель Нового Южного Уэльса из Тари стал единственным победителем розыгрыша, состоявшемся 29 августа, приз которого составил 4 681 528,85 долларов.

Пропустив несколько звонков от организаторов лотереи, победитель даже не подозревал о своём выигрыше, пока наконец не проверил свой билет.

«На самом деле я сидел на унитазе, когда проверял свой билет! Вот так я и понял, что стал мультимиллионером. Я был в шоке, показал своей жене, и мы начали искать в интернете эти цифры, чтобы проверить, правда ли это».

На вопрос, что он собирается сделать со своим выигрышем, победитель ответил:

«У меня есть хороший друг, которому я собираюсь помочь. Мы оба вместе пережили очень трудные времена», — рассказал он.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Деньги#Финансы#Лотереи
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