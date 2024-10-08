Австралиец нашел баснословный выигрыш в туалете

Сидя на фарфоровом троне в своем доме и размышляя о том, что в последнее время жизнь не сахар, мужчина решил проверить билет, который давно валялся на полке. Когда все числа совпали, он понял, что стал единственным победителем лотереи Powerball, сообщает miragenews.