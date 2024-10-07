Осторожно, новая работа: топ-5 фатальных ошибок, которые приведут к увольнению

Если в компании есть дресс-код, соблюдать его нужно обязательно, поскольку он зафиксирован в уставе. Однако отсутствие дресс-кода вовсе не означает, что одеваться на работу можно будет буквально как заблагорассудится. Чтобы не попасть впросак, обращайте внимание на то, как одеваются ваши коллеги. К примеру, если они носят джинсы и футболки, значит, и вам разумнее будет придерживаться стиля casual. Напротив, если коллеги одеваются строго, в классическом стиле, такого же принципа стоит придерживаться и при формировании собственного офисного гардероба.