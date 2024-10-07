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Posted 7 октября, 08:23

Published 7 октября, 08:23

Modified 7 октября, 08:24

Updated 7 октября, 08:24

Осторожно, новая работа: топ-5 фатальных ошибок, которые приведут к увольнению

Осторожно, новая работа: топ-5 фатальных ошибок, которые приведут к увольнению

7 октября 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney
Недавно устроились на новую работу? Узнайте, каких ошибок нужно избегать, чтобы успешно пройти испытательный срок!

Опоздания

Первое правило на новой работе — не опаздывать. Если такая привычка у вас есть, избавляйтесь от нее, иначе на новой работе она сослужит вам плохую службу. В течение испытательного срока начальство будет очень внимательно наблюдать за вами и оценивать, в том числе вашу пунктуальность. Чтобы избежать неприятностей, старайтесь закладывать на дорогу как минимум лишние полчаса — лучше приехать на работу раньше, чем позже.

Фото: Изображение Midjourney

Чрезмерная уверенность в себе

Уверенность в себе — это в принципе неплохо, однако всего должно быть в меру. Демонстрируйте свои компетенции и профессиональные навыки умеренно. К примеру, если коллега пытается что-то объяснить и помочь, не стоит его перебивать фразой «Я об этом и так все знаю». Не переживайте, что ваши компетенции останутся без внимания, — их обязательно оценят, однако репутация занудного всезнайки и даже грубияна рискует закрепиться за вами надолго.

Фото: Изображение Midjourney

Воспоминания о прошлом

На новой работе стоит избегать примеров из вашей предыдущей практики. Не стоит говорить коллегам фразы типа «А вот на прошлой работе мы делали иначе», особенно если ведется дискуссия, и вы пытаетесь подвергнуть критике действия начальства, коллег и принятые на новой работе правила. Гораздо более разумная стратегия — выполнить поступившую просьбу, а затем в мягкой и спокойной форме предложить обсуждение других вариантов взаимодействия.

Фото: Изображение Midjourney

Понравиться всем

На новой работе с коллегами нужно постараться налаживать контакты. Однако стоит быть готовыми к тому, что поначалу круг общения окажется достаточно ограниченным. В этом нет ничего страшного, и для старта на новой работе это скорее нормально, чего нельзя сказать о попытках подружиться со всеми сразу: такое поведение коллеги могут расценить как навязчивость и даже назойливость. Общение сложится само собой, просто стоит подождать.

Фото: Изображение Midjourney

Дресс-код

Если в компании есть дресс-код, соблюдать его нужно обязательно, поскольку он зафиксирован в уставе. Однако отсутствие дресс-кода вовсе не означает, что одеваться на работу можно будет буквально как заблагорассудится. Чтобы не попасть впросак, обращайте внимание на то, как одеваются ваши коллеги. К примеру, если они носят джинсы и футболки, значит, и вам разумнее будет придерживаться стиля casual. Напротив, если коллеги одеваются строго, в классическом стиле, такого же принципа стоит придерживаться и при формировании собственного офисного гардероба.

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#Мария Казак#Общество#Работа#Стиль#Советы
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