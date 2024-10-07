Осторожно, новая работа: топ-5 фатальных ошибок, которые приведут к увольнению

Posted 7 октября, 08:23
Published 7 октября, 08:23
Modified 7 октября, 08:24
Updated 7 октября, 08:24
Первое правило на новой работе — не опаздывать. Если такая привычка у вас есть, избавляйтесь от нее, иначе на новой работе она сослужит вам плохую службу. В течение испытательного срока начальство будет очень внимательно наблюдать за вами и оценивать, в том числе вашу пунктуальность. Чтобы избежать неприятностей, старайтесь закладывать на дорогу как минимум лишние полчаса — лучше приехать на работу раньше, чем позже.
Уверенность в себе — это в принципе неплохо, однако всего должно быть в меру. Демонстрируйте свои компетенции и профессиональные навыки умеренно. К примеру, если коллега пытается что-то объяснить и помочь, не стоит его перебивать фразой «Я об этом и так все знаю». Не переживайте, что ваши компетенции останутся без внимания, — их обязательно оценят, однако репутация занудного всезнайки и даже грубияна рискует закрепиться за вами надолго.
На новой работе стоит избегать примеров из вашей предыдущей практики. Не стоит говорить коллегам фразы типа «А вот на прошлой работе мы делали иначе», особенно если ведется дискуссия, и вы пытаетесь подвергнуть критике действия начальства, коллег и принятые на новой работе правила. Гораздо более разумная стратегия — выполнить поступившую просьбу, а затем в мягкой и спокойной форме предложить обсуждение других вариантов взаимодействия.
На новой работе с коллегами нужно постараться налаживать контакты. Однако стоит быть готовыми к тому, что поначалу круг общения окажется достаточно ограниченным. В этом нет ничего страшного, и для старта на новой работе это скорее нормально, чего нельзя сказать о попытках подружиться со всеми сразу: такое поведение коллеги могут расценить как навязчивость и даже назойливость. Общение сложится само собой, просто стоит подождать.
Если в компании есть дресс-код, соблюдать его нужно обязательно, поскольку он зафиксирован в уставе. Однако отсутствие дресс-кода вовсе не означает, что одеваться на работу можно будет буквально как заблагорассудится. Чтобы не попасть впросак, обращайте внимание на то, как одеваются ваши коллеги. К примеру, если они носят джинсы и футболки, значит, и вам разумнее будет придерживаться стиля casual. Напротив, если коллеги одеваются строго, в классическом стиле, такого же принципа стоит придерживаться и при формировании собственного офисного гардероба.