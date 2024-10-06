10 лайфхаков с крючками на кухне и в ванной

Крючки имеют множество применений, помогая поддерживать порядок в разных комнатах. На кухне они удобно хранят кухонные принадлежности, в ванной — организуют порядок для полотенец и фенов, а в коридоре — используют для подвешивания одежды, сумок и аксессуаров. Рассказываем, какое применение крючков вы могли упустить из виду.