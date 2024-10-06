10 лайфхаков с крючками на кухне и в ванной

Posted 6 октября, 15:20
Published 6 октября, 15:20
Modified 6 октября, 16:09
Updated 6 октября, 16:09
Крючки имеют множество применений, помогая поддерживать порядок в разных комнатах. На кухне они удобно хранят кухонные принадлежности, в ванной — организуют порядок для полотенец и фенов, а в коридоре — используют для подвешивания одежды, сумок и аксессуаров. Рассказываем, какое применение крючков вы могли упустить из виду.
Используйте дверные крючки, которые накладываются на дверь шкафа или комнатную дверь чтобы повесить полотенца, сумки или куртки. Так вы создадите дополнительное место для хранения вещей без необходимости сверления.
Прикрепите крючки под кухонными шкафами или на стене, чтобы повесить чашки, разделочные доски или ложки для приготовления пищи. Это экономит место в ящиках и позволяет держать все под рукой.
Приделайте небольшие крючки к внутренней стороне дверцы шкафа или к стене, чтобы аккуратно повесить украшения — цепочки и браслеты.
Установите вешалку для крючков в прихожей, чтобы разложить ключи, поводки для собак или сумки для покупок. Когда вещи имеют свое постоянное место, в доме становится намного чище.
Используйте органайзер для обуви с карманами для сортировки мелких предметов, таких как чистящие средства, игрушки или принадлежности для рукоделия. Просто повесьте его на заднюю часть двери или внутри шкафа.
Повесьте S-образные крючки на вешалку для одежды в шкафу или на кухонный столб, чтобы сэкономить место для хранения одежды, кастрюль или сковородок.
Прикрепите крючки к стенам или внутренней части шкафов в ванной комнате, чтобы повесить фен, щипцы для завивки волос и щетки.
Используйте крючки и органайзеры на подголовниках автомобиля, чтобы хранить на них сумки, зонтики или детские игрушки.
Используйте магнитные крючки для холодильника, чтобы повесить список покупок, ножницы или любую другую легкую кухонную утварь.
Прикрепите небольшие крючки к нижней части стола или к стене, чтобы аккуратно уложить в них кабели и предотвратить их спутывание.
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