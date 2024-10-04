5 ошибок в планировке домашнего офиса, снижающих производительность труда

Независимо от того, чем вы заняты — печатаете на компьютере, рисуете или читаете книги, освещение имеет решающее значение в рабочей среде. Работа в плохо освещенном помещении может привести к перенапряжению глаз и головной боли. Слишком яркий или резкий верхний свет может затруднить фокусировку, а расположение источников света может создавать блики на экранах компьютеров и рабочих поверхностях.