5 ошибок в планировке домашнего офиса, снижающих производительность труда

Posted 4 октября, 05:44
Published 4 октября, 05:44
Modified 4 октября, 05:47
Updated 4 октября, 05:47
Установка стола лицом к стене не очень вдохновляет. Глядя на пустую стену, это может заставить вас чувствовать себя загнанным в угол. Лучше всего ставить мебель лицом к окну — естественный свет и красивый вид могут творить чудеса с производительностью.
Люди часто хотят окружить себя любимыми канцелярскими принадлежностями, чтобы держать под рукой самое необходимое. Но загроможденный стол равен загроможденному разуму: трудно сосредоточиться на текущей задаче, когда вас постоянно отвлекают груды бумаги или случайные предметы.
Решение — найти органайзеры для рабочего стола и другие решения для хранения, такие как лотки, корзины или система хранения документов, чтобы упорядочить предметы и при необходимости убрать их с глаз долой.
Проблемы с хранением — частая проблема не только в офисе, но и дома. Без шкафов и ящиков домашний офис может быстро превратиться в хаос, что приведет к потере документов.
Используйте функциональную мебель, такую как письменный стол со встроенными выдвижными ящиками или книжную полку, для легкого доступа к предметам первой необходимости.
Удобство и расслабленность — большое преимущество работы из дома, но вы должны заботиться о своем теле. Неудобный стул или неправильно расположенный стол могут привести к болям в спине, перенапряжению шеи и другим проблемам со здоровьем.
Начните инвестировать в эргономичное кресло. Возможность регулировать такие элементы, как высоту сиденья или подлокотников, поясничную поддержку и угол наклона спинки стула, может творить чудеса как с вашей спиной, так и с вашей способностью сосредотачиваться. Табурет для ног также может помочь создать положение плоскостопия, которое уменьшает нагрузку на колени.
Независимо от того, чем вы заняты — печатаете на компьютере, рисуете или читаете книги, освещение имеет решающее значение в рабочей среде. Работа в плохо освещенном помещении может привести к перенапряжению глаз и головной боли. Слишком яркий или резкий верхний свет может затруднить фокусировку, а расположение источников света может создавать блики на экранах компьютеров и рабочих поверхностях.
Используйте естественное освещение, расположив стол или рабочую поверхность поближе к окну и держать жалюзи открытыми в течение дня, чтобы добавить освещения.
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