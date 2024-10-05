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Posted 5 октября, 09:10

Published 5 октября, 09:10

Modified 5 октября, 09:12

Updated 5 октября, 09:12

Можете ли вы избавиться от камней в желчном пузыре естественным путем?

Можно ли избавиться от камней в желчном пузыре естественным путем?

5 октября 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney
Можете ли вы избавиться от камней в желчном пузыре естественным путем?
Диетолог рассказал, что при предрасположенности к камням нужно избегать обработанной и острой пищи, каждый день включать физическую активность и определенные асаны йоги.

Камни в желчном пузыре, также известные как желчнокаменная болезнь, могут быть неприятным спутником жизни. В большинстве случаев единственным решением является дорогостоящая операция. Однако специалисты по холистическому здоровью и эксперты по аюрведе считают, что эти камни можно удалить с помощью диеты и правильного питания.

По словам врача-диетолога Ридхимы Гупты избавиться от камней в желчном пузыре можно с помощью диеты и правильного питания, но при условии, что случай не тяжёлый, а у пациента нет сопутствующих метаболических нарушений, рассказывает Indianexpress.com.

Доктор считает, что при условии соблюдения диеты и изменения образа жизни можно значительно отсрочить необходимость хирургического вмешательства.

Какие продукты нужно употреблять, чтобы снизить образования камней в желчном пузыре?

Хотя комплексный подход, включающий в себя диетические рекомендации, физическую активность, режим сна и борьбу со стрессом, является ключевым решением проблемы, есть определённые продукты, которые лучше помогают при желчнокаменной болезни, считает Гупта.

  • Яблочный уксус является важной частью диет для очищения организма. Гипохлоргидрия — одна из основных причин желчнокаменной болезни, и уксус помогает контролировать уровень кислоты, тем самым косвенно решая проблему.
  • Яблочный сок помогает размягчить камни в желчном пузыре, облегчая их выведение из организма. Рекомендуемая дозировка — стакан яблочного сока в день.
  • Артишок — ещё один суперпродукт, который помогает снизить уровень ЛПНП, уменьшая образование и стимулируя растворение камней в желчном пузыре, состоящих из холестерина.
Сок яблочный при желчекаменной болезниСок яблочный при желчекаменной болезни
Сок яблочный при желчекаменной болезни. Фото: 1MI

Могут ли ананасы помочь в выведении камней из желчного пузыря?

«Ананас действительно помогает уменьшить воспаление в органах благодаря наличию биоактивного соединения бромелайна и высокому содержанию аскорбиновой кислоты. Это уменьшает раздражение и боль», — сказал Гупта.

Однако Гупта предупредила, что при диабете и высоком уровне калия следует быть осторожными при употреблении ананаса.

Из общих рекомендаций диетолог посоветовала избегать обработанных и острых продуктов, и подчеркнула важность включения физической активности и некоторых асан йоги в свой распорядок дня.

Ананас при желчекаменной болезниАнанас при желчекаменной болезни
Ананас при желчекаменной болезни. Фото: 1MI
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