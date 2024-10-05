Можно ли избавиться от камней в желчном пузыре естественным путем?

Posted 5 октября, 09:10
Published 5 октября, 09:10
Modified 5 октября, 09:12
Updated 5 октября, 09:12
Камни в желчном пузыре, также известные как желчнокаменная болезнь, могут быть неприятным спутником жизни. В большинстве случаев единственным решением является дорогостоящая операция. Однако специалисты по холистическому здоровью и эксперты по аюрведе считают, что эти камни можно удалить с помощью диеты и правильного питания.
По словам врача-диетолога Ридхимы Гупты избавиться от камней в желчном пузыре можно с помощью диеты и правильного питания, но при условии, что случай не тяжёлый, а у пациента нет сопутствующих метаболических нарушений, рассказывает Indianexpress.com.
Доктор считает, что при условии соблюдения диеты и изменения образа жизни можно значительно отсрочить необходимость хирургического вмешательства.
Хотя комплексный подход, включающий в себя диетические рекомендации, физическую активность, режим сна и борьбу со стрессом, является ключевым решением проблемы, есть определённые продукты, которые лучше помогают при желчнокаменной болезни, считает Гупта.
«Ананас действительно помогает уменьшить воспаление в органах благодаря наличию биоактивного соединения бромелайна и высокому содержанию аскорбиновой кислоты. Это уменьшает раздражение и боль», — сказал Гупта.
Однако Гупта предупредила, что при диабете и высоком уровне калия следует быть осторожными при употреблении ананаса.
Из общих рекомендаций диетолог посоветовала избегать обработанных и острых продуктов, и подчеркнула важность включения физической активности и некоторых асан йоги в свой распорядок дня.
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