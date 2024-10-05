Можно ли избавиться от камней в желчном пузыре естественным путем?

Камни в желчном пузыре, также известные как желчнокаменная болезнь, могут быть неприятным спутником жизни. В большинстве случаев единственным решением является дорогостоящая операция. Однако специалисты по холистическому здоровью и эксперты по аюрведе считают, что эти камни можно удалить с помощью диеты и правильного питания.