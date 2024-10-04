Никогда не мойте посуду в гостях: как и почему работает эта примета

Posted 4 октября, 07:00
Published 4 октября, 07:00
Modified 4 октября, 07:00
Updated 4 октября, 07:00
После застолья воспитанные гости наверняка предложат хозяйке помощь с уборкой со стола, в том числе с мытьем посуды. Однако если хозяйка верит в приметы, она в такой просьбе гарантированно откажет. Почему?
Сама по себе примета, связанная с мытьем посуды в гостях, очень древняя и уходит своими корнями в столетия. Основа этой приметы — предположение, согласно которому пища и все, что с ней связано, имеет сакральное значение. В старину кухня считалась особым местом, доступ в которое был открыт исключительно членам семьи. Считалось, что через кухню, посуду и пищу недоброжелатель может навести порчу или сглазить.
Еще один смысл приметы про посуду — риск того, что вместе с остатками пищи с тарелок в водопровод «смывается» все, чем так дорожит семья: благополучие, здоровье, счастье, деньги. А если за мытье посуды принимается не хозяйка, а другая женщина, это верный знак того, что скоро в семье произойдет крупная ссора или разлад.
Впрочем, в трактовке приметы есть исключения — к примеру, некоторым людям мыть посуду в гостях все-таки можно. Так, если посуду моет девушка, пока еще не состоящая в браке, то она может «намыть» себе избранника. Посуду в гостях может мыть близкий друг семьи, которому хозяйка доверяет, — с высокой долей вероятности злых помыслов у него точно нет. Можно разрешать вымыть посуду дальним родственникам, которые приехали издалека и давно не были в гостях — это привнесет в жизнь новые впечатления, поездки.
Кому точно нельзя мыть посуду в гостях, так это свекрови — это может привести к серьезному семейному конфликту. Нельзя также и мыть руки над посудой гостю дома — это может привести к финансовым проблемам. Если замужняя гостья решит вымыть вилки или ножи, это может привести к ссорам между мужчинами и даже к измене.
Как быть, если гость все-таки вымыл посуду? Согласно поверью, все столовые приборы хозяйка должна перемыть самостоятельно, не забыв ни единой вилки и ложки. Так она вернет в дом энергетику.
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