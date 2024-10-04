Никогда не мойте посуду в гостях: как и почему работает эта примета

Впрочем, в трактовке приметы есть исключения — к примеру, некоторым людям мыть посуду в гостях все-таки можно. Так, если посуду моет девушка, пока еще не состоящая в браке, то она может «намыть» себе избранника. Посуду в гостях может мыть близкий друг семьи, которому хозяйка доверяет, — с высокой долей вероятности злых помыслов у него точно нет. Можно разрешать вымыть посуду дальним родственникам, которые приехали издалека и давно не были в гостях — это привнесет в жизнь новые впечатления, поездки.