Что такое ашваганда и почему ее рекомендуют пенсионерам и спортсменам

Posted 4 октября, 10:23
Published 4 октября, 10:23
Modified 4 октября, 10:25
Updated 4 октября, 10:25
Ботаническое название ашваганды — Withania somnifera, наиболее известная индийский женьшень. Это растение, принадлежащее к семейству пасленовых, родственник помидоров, баклажана и картофеля.
Выращивается он во многих регионах Индии, где используется традиционная медицина, но также встречается в других странах Юго-Восточной Азии, таких как Непал, Вьетнам, Шри-Ланка и Йемен.
В аюрведической медицине ашваганда используется для лечения самых разных проблем со здоровьем. В последние годы было проведено несколько научных исследований этого растения, которые, кажется, подтверждают некоторые свойства, уже известные веками в традиционной индийской медицине.
Одна из основных причин, по которой ашваганда пользуется большим спросом, заключается в в снижении стресса и улучшении качества и продолжительности сна, что делает ее очень полезной для лечения таких проблем, как беспокойство, нервозность и бессонница.
Некоторые исследования показали, что ашваганда может снижать уровень сахара в крови и триглицеридов.
Еще одна причина, по которой ашваганда пользуется большим спросом, особенно в мире спорта, заключается в ее потенциальной способности улучшать уровень энергии, силу и мышечную массу.
Например, в этом исследовании, проведенном на 30 здоровых взрослых, было обнаружено, что ашваганда улучшает физическую работоспособность и кардиореспираторную резистентность у молодых людей по сравнению с контрольными группами.
Следовательно, растение может быть полезно при генерализованной слабости, для улучшения скорости, мышечной силы нижних конечностей и нервно-мышечной координации.
Также проведенные опыты с участием 18 участников-добровольцев, показали снижение общего холестерина и значительное увеличение силы мышечной активности и снижению жира.
Ашваганда также дала хорошие результаты в улучшении памяти и концентрации. По сравнению с плацебо, средство значительно улучшило время реакции участников во время когнитивных и психомоторных тестов.
Результаты свидетельствуют о том, что экстракт Withania somnifera может улучшить когнитивные и психомоторные характеристики и может быть ценным средством для укрепления общей памяти и лечения заболеваний, связанных с когнитивными нарушениями.
Экстракт корня ашваганды может помочь нормализовать уровень гормонов щитовидной железы, особенно у людей с гипотиреозом .
Исследование подтверждает стимулирующую активность ашваганды на щитовидной железе. Тест проводился на лабораторных животных, химически индуцированных гипотиреозом пропилтиоурацилом. После месяца лечения ашвграндхой ученые увидели заметное улучшение функции щитовидной железы, увеличение гормонов щитовидной железы Т3 и Т4 и снижение окислительного стресса.
Ашваганда — это добавка, которую можно принимать в чистом порошке или в капсулах. Наиболее естественной формой является порошок, который можно растворить в простой воде или других напитках комнатной температуры.
Его также можно смешивать с йогуртами, смузи, центрифугатами, экстрактами и холодными или теплыми чаями.
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