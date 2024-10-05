Идеальный модный осенний тренд для женщин, чей рост меньше 160 см

Posted 5 октября, 17:06
Published 5 октября, 17:06
Modified 5 октября, 17:08
Updated 5 октября, 17:08
Шорты, которые обычно являются символом летней беззаботности, теперь стали культовым образом осеннего стиля. На международных подиумах и улицах модных мегаполисов эта деталь гардероба занимает почетное место.
Такие дизайнеры, как Miu Miu, Khaite и Prada, выпустили коллекции и научили, как при помощи шорт придать образу элегантный и соответствующий сезону образ.
Сочетайте мини-шорты с ботинками до колен и роскошным вязаным пальто, создавая атмосферу богемного шика. Или сделайте ставку на сшитый на заказ пиджак и прозрачные колготки, чтобы подчеркнуть деловой образ, закрывая одну часть ног и открывая другую — так вы создадите эффект длинных ног, советуют эксперты ВAZAAR.
Мини-шорты с высокими туфлями или ботинками — самое модное сочетание, при котором можно выглядеть просто и стильно.
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