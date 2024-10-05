Идеальный модный осенний тренд для женщин, чей рост меньше 160 см

Сочетайте мини-шорты с ботинками до колен и роскошным вязаным пальто, создавая атмосферу богемного шика. Или сделайте ставку на сшитый на заказ пиджак и прозрачные колготки, чтобы подчеркнуть деловой образ, закрывая одну часть ног и открывая другую — так вы создадите эффект длинных ног, советуют эксперты ВAZAAR.