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Posted 5 октября, 17:06

Published 5 октября, 17:06

Modified 5 октября, 17:08

Updated 5 октября, 17:08

Шорты — тренд осени 2024

Идеальный модный осенний тренд для женщин, чей рост меньше 160 см

5 октября 2024, 17:06
Фото: Изображение Midjourney
Шорты — тренд осени 2024

Дизайнеры показали, как нужно носить шорты этой осенью

Мини-шорты — это смелый прорыв этого сезона. Благодаря им ноги будут казаться длиннее, а рост выше. Показываем самые стильные образы на осень 2024 года.

Шорты, которые обычно являются символом летней беззаботности, теперь стали культовым образом осеннего стиля. На международных подиумах и улицах модных мегаполисов эта деталь гардероба занимает почетное место.

Такие дизайнеры, как Miu Miu, Khaite и Prada, выпустили коллекции и научили, как при помощи шорт придать образу элегантный и соответствующий сезону образ.

Сочетайте мини-шорты с ботинками до колен и роскошным вязаным пальто, создавая атмосферу богемного шика. Или сделайте ставку на сшитый на заказ пиджак и прозрачные колготки, чтобы подчеркнуть деловой образ, закрывая одну часть ног и открывая другую — так вы создадите эффект длинных ног, советуют эксперты ВAZAAR.

Мини-шорты с высокими туфлями или ботинками — самое модное сочетание, при котором можно выглядеть просто и стильно.

Шорты — тренд осенней модыШорты — тренд осенней моды
Шорты — тренд осенней моды. Фото: соцсети
Образ с шортамиОбраз с шортами
Образ с шортами. Фото: соцсети
Стильный образ с шортамиСтильный образ с шортами
Стильный образ с шортами. Фото: соцсети
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#Эмилия Шпилева#Мода#Все материалы авторов#Одежда#Женская одежда
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