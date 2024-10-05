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Posted 5 октября, 16:47

Published 5 октября, 16:47

Modified 5 октября, 16:49

Updated 5 октября, 16:49

Этот цвет шарфа дизайнеры назвали самой стильной заменой черному

Этот цвет шарфа дизайнеры назвали самой стильной заменой черному

5 октября 2024, 16:47
Фото: соцсети
Этот цвет шарфа дизайнеры назвали самой стильной заменой черному
Осенью и зимой 2024 года мы снова будем кутаться в красивые шарфы, которые дополнят любой наряд. Но именно бордовый цвет бы признан самым стильным решением. Подробности в материале NEWIA.

Бордо — это цвет, который мгновенно излучает элегантность, глубину и изысканность. Этот насыщенный темно-красный оттенок ассоциируется с роскошью, богатством и классической красотой. Глубокие оттенки придают цвету некоторую загадочность, делая его одновременно драматичным и соблазнительным.

Бордовый шарфБордовый шарф
Бордовый шарф. Фото: PR

В мире моды бордо используется для придания нотки роскоши, но при этом не выглядит слишком экстравагантным. Эта безошибочная аура изысканности и глубины надолго останется в памяти. Особенно трендовым считается бордовый шарф, который идеально сочетается с черными и серыми пальто, сообщает BAZAAR.

Кстати, психологически бордо действует успокаивающе и заземляет, излучая страсть и энергию одновременно. Это цвет, который символизирует уверенность в себе и силу, но в тонкой и элегантной манере.

Образ с бордовым шарфомОбраз с бордовым шарфом
Образ с бордовым шарфом. Фото: соцсети
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#Эмилия Шпилева#Мода#Цвет#Все материалы авторов#Аксессуары#Одежда#Женская одежда
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