Этот цвет шарфа дизайнеры назвали самой стильной заменой черному

В мире моды бордо используется для придания нотки роскоши, но при этом не выглядит слишком экстравагантным. Эта безошибочная аура изысканности и глубины надолго останется в памяти. Особенно трендовым считается бордовый шарф, который идеально сочетается с черными и серыми пальто, сообщает BAZAAR.