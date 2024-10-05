Этот цвет шарфа дизайнеры назвали самой стильной заменой черному

Posted 5 октября, 16:47
Published 5 октября, 16:47
Modified 5 октября, 16:49
Updated 5 октября, 16:49
Бордо — это цвет, который мгновенно излучает элегантность, глубину и изысканность. Этот насыщенный темно-красный оттенок ассоциируется с роскошью, богатством и классической красотой. Глубокие оттенки придают цвету некоторую загадочность, делая его одновременно драматичным и соблазнительным.
В мире моды бордо используется для придания нотки роскоши, но при этом не выглядит слишком экстравагантным. Эта безошибочная аура изысканности и глубины надолго останется в памяти. Особенно трендовым считается бордовый шарф, который идеально сочетается с черными и серыми пальто, сообщает BAZAAR.
Кстати, психологически бордо действует успокаивающе и заземляет, излучая страсть и энергию одновременно. Это цвет, который символизирует уверенность в себе и силу, но в тонкой и элегантной манере.
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