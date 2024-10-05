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Posted 5 октября, 09:37

Published 5 октября, 09:37

Modified 5 октября, 09:39

Updated 5 октября, 09:39

9 коротких свадебных платьев для современной невесты 2024 года

9 коротких свадебных платьев для современной невесты 2024 года

5 октября 2024, 09:37
Если раньше многие свадебные платья в пол имели шлейф, который позволял невесте отцепить его после завершения официальной церемонии, то современные невесты идут ещё дальше. Для многих стало нормой переодеваться в короткое свадебное платье.

В последнее время современные невесты часто отбрасывают свод правил традиционных свадебных обычаев в пользу того, чтобы сделать все по-своему. Для многих этот бунт начинается с выбора короткого платья не только для смены образа после церемонии бракосочетания, но и для торжественной церемонии.

Эксперты ELLE рассказали о современных свадебных образах в 2024 году, которые могут помочь сделать правильный выбор. Это игривые романтические платья с простыми фасонами без бретелек или расшитые бисером мини-платья с баской.

Фото: Prea James
Фото: The Own Studio
Фото: Danielle Frankel
Фото: Acler
Фото: Lillian Khallouf
Фото: Alex Perry
Фото: Rachel Gilbert
Фото: Aston Bridal
Фото: Maggie Marilyn
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