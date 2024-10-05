9 коротких свадебных платьев для современной невесты 2024 года

В последнее время современные невесты часто отбрасывают свод правил традиционных свадебных обычаев в пользу того, чтобы сделать все по-своему. Для многих этот бунт начинается с выбора короткого платья не только для смены образа после церемонии бракосочетания, но и для торжественной церемонии.