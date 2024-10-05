9 коротких свадебных платьев для современной невесты 2024 года

Posted 5 октября, 09:37
Published 5 октября, 09:37
Modified 5 октября, 09:39
Updated 5 октября, 09:39
В последнее время современные невесты часто отбрасывают свод правил традиционных свадебных обычаев в пользу того, чтобы сделать все по-своему. Для многих этот бунт начинается с выбора короткого платья не только для смены образа после церемонии бракосочетания, но и для торжественной церемонии.
Эксперты ELLE рассказали о современных свадебных образах в 2024 году, которые могут помочь сделать правильный выбор. Это игривые романтические платья с простыми фасонами без бретелек или расшитые бисером мини-платья с баской.
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