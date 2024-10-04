Fridgescaping — новый тренд TikTok для украшения холодильников необычным способом

Posted 4 октября, 12:40
Published 4 октября, 12:40
Modified 4 октября, 12:45
Updated 4 октября, 12:45
Fridgescaping (фридгертон) — это тренд, цель которого украсить холодильник. Блогеры TikTok обнаружили, что внутренняя часть этого бытового прибора является полезным пространством, которое незаслуженно обделено декором.
Эта тенденция получила название fridgescaping, насчитывая впечатляющее количество видео с самыми красивыми холодильниками, хоть и не функциональными после размещения в них горшков с цветами и прочим декором.
Одним из самых известных создателей нового тренда стала Линзи Джудиш, эксперт по декору и fridgescaping, которая обставила холодильник в стиле Бриджертона.
Цель этой деятельности — украсить внутреннюю часть холодильника, найдя место среди продуктов для цветов, маленьких фарфоровых сувениров, свежих цветов и даже фотографий в рамке.
На самом деле fridgescaping существует задолго до социальных сетей, однако сделали его модным блогеры только сейчас.
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