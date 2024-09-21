Ботфорты, замшевые ботильоны, кроссовки: самая модная обувь для осени 2024 года: советы стилиста + фото

Осень 2024 года, надеемся, подарит немало теплых дней, поэтому стоит воспользоваться возможностью и носить ультрамодные туфли-лодочки. Самые актуальные модели выдержаны в классических чертах, они смотрятся скромно и подчеркнуто элегантно. Ну, а если классические лодочки кажутся скучноватыми, можно носить более оригинальную по декору обувь — например, туфли с ремешками и бантиками.