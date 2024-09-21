Ботфорты, замшевые ботильоны, кроссовки: самая модная обувь для осени 2024 года: советы стилиста + фото

Posted 21 сентября, 07:00
Published 21 сентября, 07:00
Modified 21 сентября, 07:00
Updated 21 сентября, 07:00
Мария Куликова, стилист-имиджмейкер, напоминает об актуальности ботфортов. Такая обувь не выходит из моды уже несколько сезонов, и осенью 2024 года они вновь на пике популярности.
«Можно ориентироваться на модели из гладких материалов, структурированные сапоги, а также на ботфорты из материалов под крокодила или под кожу змеи», — советует стилист.
Осень 2024 года, надеемся, подарит немало теплых дней, поэтому стоит воспользоваться возможностью и носить ультрамодные туфли-лодочки. Самые актуальные модели выдержаны в классических чертах, они смотрятся скромно и подчеркнуто элегантно. Ну, а если классические лодочки кажутся скучноватыми, можно носить более оригинальную по декору обувь — например, туфли с ремешками и бантиками.
Серьезную конкуренцию лодочкам составляют балетки — Мария Куликова отмечает, что они триумфально вернулись в моду этим летом. Многие девушки ориентируются на универсальность обуви и возможность ее сочетания практически с любыми предметами гардероба.
«Идеальный вариант для осени — балетки из лакированной глянцевой кожи, а самый модный цвет сезона — насыщенный красный», — отмечает стилист.
Осенью 2024 года не утратят актуальности кроссовки, особенно модели в спортивном стиле и в чертах ретро. Именно такую обувь продолжают выбирать для себя трендсеттеры и звезды шоу-бизнеса.
«Модели в стиле ретро отлично сочетаются буквально со всем: это могут быть и юбки длины миди, и классические брюки, и свитшоты с леггинсами», — считает Мария Куликова.
Эта обувь смотрится потрясающе, но подходит исключительно для сухой погоды — кстати, осенью она случается. Модели больше напоминают игрушки, чем, собственно, обувь. Их важное преимущество — акцентность, благодаря чему можно сформировать максимально лаконичный комплект одежды и добавить к нему эффектную меховую обувь.
Осень — идеальное время для изысканной и элегантной обуви из замши. В 2024 году стилист Мария Куликова советуют модницам обратить внимание на ботильоны, которые любому образу придадут статус и изысканность. Носить замшевые ботильоны стилист предлагает с джинсовыми юбками и платьями из плотных материалов.
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