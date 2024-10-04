Диета 80-10-10 для здорового похудения

Posted 4 октября, 13:03
Published 4 октября, 13:03
Modified 4 октября, 13:27
Updated 4 октября, 13:27
Название этой диеты предполагает использование как можно более натуральных и необработанных продуктов, выбирая в магазине не готовые блюда, а свежие продукты.
Принцип этой диеты простой:
Также на пути к похудению и стройной фигуре надо помнить, что 10% калорий сжигаются во время пищеварения, движение сжигает около 30%. Остальные 60% — во время нормальной жизнедеятельности.
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