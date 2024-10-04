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Posted 4 октября, 13:03

Published 4 октября, 13:03

Modified 4 октября, 13:27

Updated 4 октября, 13:27

Диета 80-10-10 для здорового похудения

Диета 80-10-10 для здорового похудения

4 октября 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
Диета 80-10-10 для здорового похудения
Диета основана на очень простом принципе — лучше питаться, чтобы чувствовать себя хорошо.

Диета 80-10-10

Название этой диеты предполагает использование как можно более натуральных и необработанных продуктов, выбирая в магазине не готовые блюда, а свежие продукты.

Принцип этой диеты простой:

  • ешьте 80% натуральных и не обработанных продуктов в естественной форме — яйца, молоко, орехи и фундук, семена, фрукты и овощи. Они содержат самые полезные вещества — антиоксиданты, минералы, витамины, клетчатку.
  • ешьте 10% натуральных продуктов, но с минимальной обработкой — вареное мясо, запеченная рыба, жареные блюда.
  • ешьте 10% того, что вы хотите. Это чрезмерно обработанные продукты или любая другая «вредная» еда. Например, вы можете делать себе подарок один раз в день, съедая одно пирожное.

Также на пути к похудению и стройной фигуре надо помнить, что 10% калорий сжигаются во время пищеварения, движение сжигает около 30%. Остальные 60% — во время нормальной жизнедеятельности.

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Питание#Диета#Здоровое питание#Все материалы авторов
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