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Posted 5 августа, 10:46

Published 5 августа, 10:46

Modified 10 сентября, 02:13

Updated 10 сентября, 02:13

Что произойдет, если в организме будет слишком много соли

Что произойдет, если в организме будет слишком много соли

5 августа 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты заявляют, что избыточное употребление хлорида натрия может негативно сказаться на здоровье.

Роль соли в питании

Соль значительно улучшает вкус пищи, служит консервантом и помогает предотвращать бактериальные инфекции. Она также необходима для поддержания баланса жидкостей и нормальной работы мышц и нервов.

Рекомендации по потреблению

Роспотребнадзор рекомендует не превышать употребление натрия до 2000 мг в день, что эквивалентно примерно 5 г поваренной соли (1 чайная ложка).

Последствия избытка соли

Вздутие и отеки

Избыточное употребление соли может вызвать задержку воды в организме, проявляющуюся в вздутии живота и отеках.

Высокое кровяное давление

Излишнее потребление соли может способствовать хронической задержке воды и увеличению объема циркулирующей крови, что повышает кровяное давление и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Головные боли

Временное повышение артериального давления от избыточной соли может вызывать головные боли.

Заболевания почек и потеря костной массы

Высокий уровень натрия может негативно сказаться на функции почек и привести к потере костной массы.

Как снизить потребление соли

Оптимальный вариант для большинства взрослых — около 1500 мг натрия в день. Это можно достигнуть выбором свежих продуктов, контролем за содержанием соли в готовых блюдах и использованием специй вместо соли, написал журнал Shape.

Итак, избегайте излишков соли в рационе, следите за потреблением натрия и предотвращайте возможные негативные последствия для здоровья.

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#Дмитрий Митраков#Здоровье#Питание#Здоровое питание#Сбалансированное питание#Все материалы авторов
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