Что произойдет, если в организме будет слишком много соли

Posted 5 августа, 10:46
Published 5 августа, 10:46
Modified 10 сентября, 02:13
Updated 10 сентября, 02:13
Соль значительно улучшает вкус пищи, служит консервантом и помогает предотвращать бактериальные инфекции. Она также необходима для поддержания баланса жидкостей и нормальной работы мышц и нервов.
Роспотребнадзор рекомендует не превышать употребление натрия до 2000 мг в день, что эквивалентно примерно 5 г поваренной соли (1 чайная ложка).
Избыточное употребление соли может вызвать задержку воды в организме, проявляющуюся в вздутии живота и отеках.
Излишнее потребление соли может способствовать хронической задержке воды и увеличению объема циркулирующей крови, что повышает кровяное давление и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Временное повышение артериального давления от избыточной соли может вызывать головные боли.
Высокий уровень натрия может негативно сказаться на функции почек и привести к потере костной массы.
Оптимальный вариант для большинства взрослых — около 1500 мг натрия в день. Это можно достигнуть выбором свежих продуктов, контролем за содержанием соли в готовых блюдах и использованием специй вместо соли, написал журнал Shape.
Итак, избегайте излишков соли в рационе, следите за потреблением натрия и предотвращайте возможные негативные последствия для здоровья.
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