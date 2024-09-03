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Posted 3 сентября, 16:39

Published 3 сентября, 16:39

Modified 3 сентября, 16:39

Updated 3 сентября, 16:39

Почему ваш салат не помогает худеть: ошибки, которые все совершают

Почему ваш салат не помогает худеть: ошибки, которые все совершают

3 сентября 2024, 16:39
Фото: Изображение Midjourney
Салаты, которые мы привыкли считать легкими, иногда содержат больше калорий, чем кажется на первый взгляд.

Если ваша цель — здоровое питание и контроль веса, важно внимательно подбирать ингредиенты.

Фото: Изображение Midjourney
  1. Жареное мясо и птица. Кусочки жареного мяса или курицы добавляют калорий и жиров в салат. Лучше заменить их вареными, запеченными или приготовленными на пару аналогами.
  2. Сухофрукты. Высокая концентрация сахаров в сухофруктах делает их калорийными. Их лучше использовать в минимальных количествах или заменить свежими фруктами.
  3. Крутоны. Хрустящие хлебные кубики добавляют углеводов и калорий, поэтому от них лучше отказаться или заменить на орехи или семечки, которые также добавят текстуры, но с меньшими последствиями для фигуры.
  4. Белый рис, макароны и крупы. Эти ингредиенты увеличивают калорийность салата и быстро насыщают, что иногда не всегда полезно. Вместо них можно добавить зелень или легкие овощи, которые обеспечат объем без лишних калорий.
  5. Калорийные заправки. Майонез и масла (включая оливковое и подсолнечное) обладают высокой калорийностью. Для снижения калорийности используйте заправки на основе нежирного йогурта или лимонного сока. Если нужен более насыщенный вкус, попробуйте добавить немного бальзамического уксуса.

Используя эти советы, вы сможете сделать салат по-настоящему диетическим и полезным, сохраняя его вкус, написал Marieclaire.ru.

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