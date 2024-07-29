Пятидневка здорового питания: худеем легко и эффективно

Posted 29 июля, 13:41
Published 29 июля, 13:41
Modified 10 сентября, 04:36
Updated 10 сентября, 04:36
Ешьте, пока не почувствуете легкую сытость, но не до переедания. Внимательно следите за своим ощущением голода и сытости.
Перед тем как перекусить, сделайте паузу и задайте себе вопрос, действительно ли вы голодны или вам просто скучно или грустно.
Записывайте, что и когда вы едите, а также свои эмоции и ощущения. Это поможет выявить триггеры переедания.
Ешьте медленно и сосредоточенно, исключая отвлекающие факторы. Наслаждайтесь вкусом и текстурой пищи.
Планируйте меню на неделю и покупайте только полезные продукты. Не забывайте включать в рацион что-то для удовольствия, не испытывая при этом чувства вины, shape.ru.
Эти простые шаги помогут вам улучшить питание и сбросить лишний вес без стресса и ограничений.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14