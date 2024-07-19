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Posted 19 июля, 13:14

Published 19 июля, 13:14

Modified 10 сентября, 04:11

Updated 10 сентября, 04:11

Топ-5 вредных привычек из детства, которые разрушают талию

19 июля 2024, 13:14
Многие из нас несут вредные пищевые привычки из детства во взрослую жизнь. Диетолог Людмила Денисенко выделила основные из них.

«Ешь быстрее!»

Родители часто подгоняли нас за столом, что привело к привычке быстро есть и переедать. Постарайтесь замедлить темп, наслаждайтесь едой, чтобы вовремя почувствовать насыщение.

«Не встанешь, пока все не съешь!»

Это правило часто заставляло нас переедать. Важно научиться выходить из-за стола с легким чувством голода, чтобы избежать излишков.

«Держи конфетку за успех!»

Поощрение сладостями приучает нас награждать себя едой. Когда хочется сладкого, сначала выпейте воды. Если желание не пройдет через 10-15 минут, съешьте конфету медленно, наслаждаясь каждым кусочком.

«Суп с хлебом, котлетка с хлебом»

Эта привычка от бабушек заставляет нас съедать лишние калории. Попробуйте несколько раз поесть без хлеба, чтобы открыть новый вкус привычных блюд.

Еда под телевизор

Привычка есть за просмотром ТВ или YouTube отвлекает от процесса питания. Важно сосредоточиться на еде, чтобы мозг успевал фиксировать насыщение.

Изменить свои пищевые привычки можно — главное, захотеть и приложить усилия, написал журнал woman.ru.

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#Ольга Земскова#Питание#Еда#Здоровое питание#Сбалансированное питание#Осознанное питание
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