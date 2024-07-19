Топ-5 вредных привычек из детства, которые разрушают талию

Posted 19 июля, 13:14
Published 19 июля, 13:14
Modified 10 сентября, 04:11
Updated 10 сентября, 04:11
Родители часто подгоняли нас за столом, что привело к привычке быстро есть и переедать. Постарайтесь замедлить темп, наслаждайтесь едой, чтобы вовремя почувствовать насыщение.
Это правило часто заставляло нас переедать. Важно научиться выходить из-за стола с легким чувством голода, чтобы избежать излишков.
Поощрение сладостями приучает нас награждать себя едой. Когда хочется сладкого, сначала выпейте воды. Если желание не пройдет через 10-15 минут, съешьте конфету медленно, наслаждаясь каждым кусочком.
Эта привычка от бабушек заставляет нас съедать лишние калории. Попробуйте несколько раз поесть без хлеба, чтобы открыть новый вкус привычных блюд.
Привычка есть за просмотром ТВ или YouTube отвлекает от процесса питания. Важно сосредоточиться на еде, чтобы мозг успевал фиксировать насыщение.
Изменить свои пищевые привычки можно — главное, захотеть и приложить усилия, написал журнал woman.ru.
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