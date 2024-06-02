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Posted 2 июня, 12:09

Published 2 июня, 12:09

Modified 10 сентября, 01:32

Updated 10 сентября, 01:32

7 причин, почему вы не наедаетесь, даже если едите много

7 причин, почему вы не наедаетесь, даже если едите много

2 июня 2024, 12:09
Фото: 1MI
7 причин, почему вы не наедаетесь, даже если едите много
Ощущение сытости после еды — это естественный сигнал организма о том, что он получил достаточно питательных веществ и энергии. Однако некоторые люди испытывают постоянное чувство голода, даже после полноценного приема пищи.

Это состояние называется низкой сытостью и может быть вызвано различными факторами, начиная от проблем с пищеварением и заканчивая психологическими расстройствами.

Почему полноценный прием пищи может не приносить чувства насыщения

Существует несколько причин, по которым парильное питание может не приносить чувства насыщения:

Быстрое прохождение пищи через желудок: правильное питание часто включает в себя употребление большого количества продуктов, которые быстро перевариваются и покидают желудок. Это может привести к быстрому снижению уровня сахара в крови и возникновению чувства голода.

Низкое содержание клетчатки: многие продукты могут иметь низкое содержание клетчатки. Клетчатка является важным питательным веществом, которое замедляет пищеварение и помогает создать чувство сытости.

правильное питание часто включает в себя употребление большого количества продуктов, которые быстро перевариваются и покидают желудок.правильное питание часто включает в себя употребление большого количества продуктов, которые быстро перевариваются и покидают желудок.
правильное питание часто включает в себя употребление большого количества продуктов, которые быстро перевариваются и покидают желудок.. Фото: 1MI

Высокое содержание сахара и жиров: такие продукты могут временно подавить чувство голода, но в долгосрочной перспективе они могут привести к колебаниям уровня сахара в крови и увеличению чувства голода.

Заболевания: некоторые нарушения в организме могут приводить к голоду. Например, постоянный голод является одним из трех основных признаков диабета.

Стресс и психические состояния: они могут нарушить регуляцию аппетита и привести к перееданию. Когда вы находитесь в состоянии стресса, ваш организм вырабатывает гормоны, такие как кортизол, которые могут подавлять чувство сытости.

Недостаток сна: лишение сна может повысить уровень грелина, гормона, который стимулирует чувство голода.

Быстрое питание: люди, которые едят быстро и отвлеченно, как правило, потребляют больше калорий и чувствуют меньшее удовлетворение после еды.

Высокое содержание сахара и жиров: такие продукты могут временно подавить чувство голода, но в долгосрочной перспективе они могут привести к колебаниям уровня сахара в крови и увеличению чувства голода.Высокое содержание сахара и жиров: такие продукты могут временно подавить чувство голода, но в долгосрочной перспективе они могут привести к колебаниям уровня сахара в крови и увеличению чувства голода.
Высокое содержание сахара и жиров: такие продукты могут временно подавить чувство голода, но в долгосрочной перспективе они могут привести к колебаниям уровня сахара в крови и увеличению чувства голода.. Фото: 1MI

Что делать, если вы не наедаетесь?

— Довольно-таки часто, когда люди решают менять всё и сразу, то переходят на «супер чистое питание». В результате всё время ходят голодными и неминуемо наступает срыв, — отвечает Альбина Комиссарова, врач-диетолог, эндокринолог.
  • не забывайте есть достаточно сложных углеводов: крупы, макароны и картофель ещё являются частью здорового питания.
  • ешьте достаточно белка: мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты.
  • не надо избегать масла: вы ещё можете добавлять масло в кашу или немного при приготовлении.
  • еда должна вам нравится: если вы обожаете сладкое или жареное, но уберете все сразу и редко — надолго ли хватит силы воли, а главное — зачем?

Правильное питание

Если вы занимаетесь правильным питанием, важно убедиться, что вы получаете все необходимые питательные вещества. Правильное питание часто приводит к дефициту витаминов и минералов, поэтому важно дополнять свой рацион пищевыми добавками или обогащенными продуктами.

Вот некоторые из основных питательных веществ, которые вам необходимы человеку:

Белок: необходим для наращивания и восстановления мышечной ткани. Старайтесь потреблять не менее 1,6-2,2 грамма белка на килограмм веса тела в день.

Углеводы: обеспечивают организм энергией. Старайтесь потреблять сложные углеводы, такие как цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.

Жиры: необходимы для гормонального здоровья и усвоения витаминов. Старайтесь потреблять полезные жиры, такие как оливковое масло, авокадо и орехи.

Витамины и минералы: принимайте поливитаминный комплекс или обогащайте свой рацион продуктами, богатыми витаминами и минералами.

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#Ольга Харина#Общество#Питание#Еда#Продукты питания#Здоровое питание#Сбалансированное питание#Рацион питания#Принципы питания#Психология
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