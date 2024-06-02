7 причин, почему вы не наедаетесь, даже если едите много

Posted 2 июня, 12:09
Published 2 июня, 12:09
Modified 10 сентября, 01:32
Updated 10 сентября, 01:32
Это состояние называется низкой сытостью и может быть вызвано различными факторами, начиная от проблем с пищеварением и заканчивая психологическими расстройствами.
Существует несколько причин, по которым парильное питание может не приносить чувства насыщения:
Быстрое прохождение пищи через желудок: правильное питание часто включает в себя употребление большого количества продуктов, которые быстро перевариваются и покидают желудок. Это может привести к быстрому снижению уровня сахара в крови и возникновению чувства голода.
Низкое содержание клетчатки: многие продукты могут иметь низкое содержание клетчатки. Клетчатка является важным питательным веществом, которое замедляет пищеварение и помогает создать чувство сытости.
Высокое содержание сахара и жиров: такие продукты могут временно подавить чувство голода, но в долгосрочной перспективе они могут привести к колебаниям уровня сахара в крови и увеличению чувства голода.
Заболевания: некоторые нарушения в организме могут приводить к голоду. Например, постоянный голод является одним из трех основных признаков диабета.
Стресс и психические состояния: они могут нарушить регуляцию аппетита и привести к перееданию. Когда вы находитесь в состоянии стресса, ваш организм вырабатывает гормоны, такие как кортизол, которые могут подавлять чувство сытости.
Недостаток сна: лишение сна может повысить уровень грелина, гормона, который стимулирует чувство голода.
Быстрое питание: люди, которые едят быстро и отвлеченно, как правило, потребляют больше калорий и чувствуют меньшее удовлетворение после еды.
— Довольно-таки часто, когда люди решают менять всё и сразу, то переходят на «супер чистое питание». В результате всё время ходят голодными и неминуемо наступает срыв, — отвечает Альбина Комиссарова, врач-диетолог, эндокринолог.
Если вы занимаетесь правильным питанием, важно убедиться, что вы получаете все необходимые питательные вещества. Правильное питание часто приводит к дефициту витаминов и минералов, поэтому важно дополнять свой рацион пищевыми добавками или обогащенными продуктами.
Вот некоторые из основных питательных веществ, которые вам необходимы человеку:
Белок: необходим для наращивания и восстановления мышечной ткани. Старайтесь потреблять не менее 1,6-2,2 грамма белка на килограмм веса тела в день.
Углеводы: обеспечивают организм энергией. Старайтесь потреблять сложные углеводы, такие как цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.
Жиры: необходимы для гормонального здоровья и усвоения витаминов. Старайтесь потреблять полезные жиры, такие как оливковое масло, авокадо и орехи.
Витамины и минералы: принимайте поливитаминный комплекс или обогащайте свой рацион продуктами, богатыми витаминами и минералами.
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