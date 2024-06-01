Нежнейший ПП-шашлык: срочно попробуйте этот рецепт, если на диете

Что касается маринада для ПП-шашлыка то здесь стоит отказаться от традиционного майонеза, кетчупа, пива. Для приготовления ПП-маринада лучше использовать минимум натуральных ингредиентов, но в то же время маринад должен выполнять свою задачу — сделать мясо более нежным и ароматным.