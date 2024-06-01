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Posted 1 июня, 17:10

Published 1 июня, 17:10

Modified 10 сентября, 00:01

Updated 10 сентября, 00:01

Нежнейший ПП-шашлык: срочно попробуйте этот рецепт, если на диете

Нежнейший ПП-шашлык: срочно попробуйте этот рецепт, если на диете

1 июня 2024, 17:10
Фото: 1MI
Нежнейший ПП-шашлык: срочно попробуйте этот рецепт, если на диете
Правильное питание и диета — не повод отказываться от аппетитных блюд на мангале. Расскажем, как правильно приготовить вкуснейший ПП-шашлык без ущерба здоровью и фигуре.

Мясо и маринад для ПП-шашлыка

Минимально вредным будет ПП-шашлык из курицы, индейки, рыбки, телятины. Если вы хотите по-настоящему диетическое блюдо, то выбирайте филе или грудку. А если хотите получить что-нибудь понежней, то лучше взять филейную часть бедрышек индейки или курицы.

Минимально вредным будет ПП-шашлык из курицы, индейки, рыбки, телятиныМинимально вредным будет ПП-шашлык из курицы, индейки, рыбки, телятины
Минимально вредным будет ПП-шашлык из курицы, индейки, рыбки, телятины. Фото: 1MI

Что касается маринада для ПП-шашлыка то здесь стоит отказаться от традиционного майонеза, кетчупа, пива. Для приготовления ПП-маринада лучше использовать минимум натуральных ингредиентов, но в то же время маринад должен выполнять свою задачу — сделать мясо более нежным и ароматным.

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина:

«От того, какой маринад используется, зависят вкусовые качества блюда и его калорийность. Необходимо исключить маринад на основе майонеза или других жирных соусов. Очень неплох маринад на основе газированной воды. Ее пузырьки оказывают смягчающее действие. Можно использовать кефир. Такие маринады можно дополнить специями, лучше привычными — солью и перцем. И не забываем про лук, чеснок, зелень».
От того, какой маринад используется, зависят вкусовые качества блюда и его калорийностьОт того, какой маринад используется, зависят вкусовые качества блюда и его калорийность
От того, какой маринад используется, зависят вкусовые качества блюда и его калорийность. Фото: 1MI

Рецепт ПП-шашлыка

Самый простой вариант приготовления ПП-шашлыка на мангале — замариновать мясо в кефире и натуральных специях.

  1. Возьмите полкило филе куриных бедрышек и нарежьте его небольшими, но равными кусочками.
  2. Одну крупную луковицу нарежьте кольцами и добавьте к мясу. Немного помните руками мясо с луком, чтобы выделился сок.
  3. Добавьте в ПП-маринад немного соли, щепотку розмарина и базилика. Влейте 1,5 стакана кефира и всё тщательно размешайте.
  4. Для маринования достаточно 1 — 1,5 часов. После чего мясо можно нанизывать на шпажки и жарить на мангале.
  5. Подавайте куриный ПП-шашлык со свежими либо запеченными овощами и зеленью. В качестве соуса можно подать сацебели или ткемали, или соусы из натуральных йогуртов и овощей.
Самый простой вариант приготовления ПП-шашлыка на мангале — замариновать мясо в кефире и натуральных специяхСамый простой вариант приготовления ПП-шашлыка на мангале — замариновать мясо в кефире и натуральных специях
Самый простой вариант приготовления ПП-шашлыка на мангале — замариновать мясо в кефире и натуральных специях. Фото: 1MI
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