Нежнейший ПП-шашлык: срочно попробуйте этот рецепт, если на диете

Posted 1 июня, 17:10
Published 1 июня, 17:10
Modified 10 сентября, 00:01
Updated 10 сентября, 00:01
Минимально вредным будет ПП-шашлык из курицы, индейки, рыбки, телятины. Если вы хотите по-настоящему диетическое блюдо, то выбирайте филе или грудку. А если хотите получить что-нибудь понежней, то лучше взять филейную часть бедрышек индейки или курицы.
Что касается маринада для ПП-шашлыка то здесь стоит отказаться от традиционного майонеза, кетчупа, пива. Для приготовления ПП-маринада лучше использовать минимум натуральных ингредиентов, но в то же время маринад должен выполнять свою задачу — сделать мясо более нежным и ароматным.
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина:
«От того, какой маринад используется, зависят вкусовые качества блюда и его калорийность. Необходимо исключить маринад на основе майонеза или других жирных соусов. Очень неплох маринад на основе газированной воды. Ее пузырьки оказывают смягчающее действие. Можно использовать кефир. Такие маринады можно дополнить специями, лучше привычными — солью и перцем. И не забываем про лук, чеснок, зелень».
Самый простой вариант приготовления ПП-шашлыка на мангале — замариновать мясо в кефире и натуральных специях.
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