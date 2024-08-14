ЗОЖ без боли: как худеть легко и без лишних ограничений

Вместо жестких ограничений расширяйте свой рацион. Когда вы наполняете меню новыми продуктами, особенно полезными и разнообразными, ваше тело начинает меньше требовать «запрещенные» продукты. Старайтесь каждый раз покупать что-то новое, чтобы удивлять свои вкусовые рецепторы и получать больше витаминов и минералов. Это поможет вам незаметно снизить потребление нездоровой пищи.