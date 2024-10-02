Выбор звёзд — новинки косметики и духов осени-2024

Отличная уходовая косметика от бренда Eminence — отшелушивающая энзимная маска для органического ухода за кожей лица с манго и витамином С. Эффективно очищает кожу, придает лицу натуральный блеск и сияние. Достаточно пользоваться маской раз в неделю, чтобы лицо выглядело свежим и здоровым.