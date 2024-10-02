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Posted 2 октября, 05:17

Published 2 октября, 05:17

Modified 2 октября, 20:30

Updated 2 октября, 20:30

Выбор звёзд — новинки косметики и духов осени-2024

Выбор звёзд — новинки косметики и духов осени-2024

2 октября 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney
Чем побаловать себя в начале осени? Известные бренды представили бьюти-новинки косметических средств и духов. Собрали самые яркие тренды декоративной и уходовой косметики и ароматы осенней атмосферы.

Суперобъемная тушь Lash Extender

Итальянская Pupa выпустила нынешней осенью новую тушь. Плюсы новинки: увеличенный объем — 14 мл, удобная коническая щеточка, позволяющая прокрасить даже самые короткие реснички. В составе несколько видов восков, благодаря чему реснички надежно фиксируются.

Итальянская Pupa выпустила нынешней осенью новую тушь Lash ExtenderИтальянская Pupa выпустила нынешней осенью новую тушь Lash Extender
Итальянская Pupa выпустила нынешней осенью новую тушь Lash Extender. Фото: Изображение Midjourney

Консилер-карандаш от Виктории Бекхэм

Одно из ярких событий бьюти-индустрии осени-2024 — консилер Victoria Beckham X Augustinus Bader. Косметика, созданная по формуле TFC8 — сочетание натуральных аминокислот, синтезированных волокон, аналогичных природным, высококачественных витаминов.

Карандаш полностью заменяет тональный крем, хорошо скрывает темные круги, легко и мягко ложится на кожу.

Консилер Victoria Beckham X Augustinus Bader полностью заменяет тональный крем, хорошо скрывает темные круги, легко и мягко ложится на кожу.Консилер Victoria Beckham X Augustinus Bader полностью заменяет тональный крем, хорошо скрывает темные круги, легко и мягко ложится на кожу.
Консилер Victoria Beckham X Augustinus Bader полностью заменяет тональный крем, хорошо скрывает темные круги, легко и мягко ложится на кожу.. Фото: Изображение Midjourney

Очищающий бальзам для кожи Sebium Hydra

В линейке брендовой косметики Bioderma появилось средство для умывания с обновленным составом. Это то, что необходимо в межсезонье, — бальзам Sebium Hydra успокаивает и очищает кожу, поддерживает ее защитный барьер.

В линейке брендовой косметики Bioderma появилось средство для умывания с обновленным составомВ линейке брендовой косметики Bioderma появилось средство для умывания с обновленным составом
В линейке брендовой косметики Bioderma появилось средство для умывания с обновленным составом. Фото: Изображение Midjourney

Маска для ухода Eminence

Отличная уходовая косметика от бренда Eminence — отшелушивающая энзимная маска для органического ухода за кожей лица с манго и витамином С. Эффективно очищает кожу, придает лицу натуральный блеск и сияние. Достаточно пользоваться маской раз в неделю, чтобы лицо выглядело свежим и здоровым.

Отшелушивающая энзимная маска Eminence для органического ухода за кожей лица с манго и витамином С очищает кожу, придает лицу натуральный блеск и сияниеОтшелушивающая энзимная маска Eminence для органического ухода за кожей лица с манго и витамином С очищает кожу, придает лицу натуральный блеск и сияние
Отшелушивающая энзимная маска Eminence для органического ухода за кожей лица с манго и витамином С очищает кожу, придает лицу натуральный блеск и сияние. Фото: Изображение Midjourney

Духи с ванилью The 7 Virtues

Бьюти-блогеры советуют «надевать» этот аромат в хмурые осенние деньки. Базовая нота духов — мягкая ваниль с добавлением фруктово-цветочных оттенков. Инфлюэнсеры сравнивают новинку с мартини с личи — аромат такой же яркий, веселый и искрящийся.

Бьюти-блогеры советуют ванильный аромат The 7 VirtuesБьюти-блогеры советуют ванильный аромат The 7 Virtues
Бьюти-блогеры советуют ванильный аромат The 7 Virtues. Фото: freepik.com

Парфюмерная вода Cuir D’Italy

Кожаные нотки отлично раскрываются в холода, обладают притягательным и волнующим ароматом. Мягкие, без резкой приторности духи бренда RP Paris сочетают в себе аромат кожи, успокаивающие нотки шафрана и душистых смол.

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