Выбор звёзд — новинки косметики и духов осени-2024

Posted 2 октября, 05:17
Published 2 октября, 05:17
Modified 2 октября, 20:30
Updated 2 октября, 20:30
Итальянская Pupa выпустила нынешней осенью новую тушь. Плюсы новинки: увеличенный объем — 14 мл, удобная коническая щеточка, позволяющая прокрасить даже самые короткие реснички. В составе несколько видов восков, благодаря чему реснички надежно фиксируются.
Одно из ярких событий бьюти-индустрии осени-2024 — консилер Victoria Beckham X Augustinus Bader. Косметика, созданная по формуле TFC8 — сочетание натуральных аминокислот, синтезированных волокон, аналогичных природным, высококачественных витаминов.
Карандаш полностью заменяет тональный крем, хорошо скрывает темные круги, легко и мягко ложится на кожу.
В линейке брендовой косметики Bioderma появилось средство для умывания с обновленным составом. Это то, что необходимо в межсезонье, — бальзам Sebium Hydra успокаивает и очищает кожу, поддерживает ее защитный барьер.
Отличная уходовая косметика от бренда Eminence — отшелушивающая энзимная маска для органического ухода за кожей лица с манго и витамином С. Эффективно очищает кожу, придает лицу натуральный блеск и сияние. Достаточно пользоваться маской раз в неделю, чтобы лицо выглядело свежим и здоровым.
Бьюти-блогеры советуют «надевать» этот аромат в хмурые осенние деньки. Базовая нота духов — мягкая ваниль с добавлением фруктово-цветочных оттенков. Инфлюэнсеры сравнивают новинку с мартини с личи — аромат такой же яркий, веселый и искрящийся.
Кожаные нотки отлично раскрываются в холода, обладают притягательным и волнующим ароматом. Мягкие, без резкой приторности духи бренда RP Paris сочетают в себе аромат кожи, успокаивающие нотки шафрана и душистых смол.
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