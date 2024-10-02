Шокирующие способы омоложения звезд — кровопускание, крайняя плоть младенцев и не только

Posted 2 октября, 03:07
Published 2 октября, 03:07
Modified 2 октября, 20:11
Updated 2 октября, 20:11
Экс-участница группы Spice Girls использует для ухода за кожей маски на основе птичьего помета. В древности помет птиц использовали для очищения лица гейши, считая, что он действует на кожу как природный энзим.
Сейчас средства из птичьего помета, конечно, основательно стерилизуются. Но многие косметологи всё же ставят под сомнение такой способ бьюти-ухода, ведь любые отходы жизнедеятельности могут быть опасны для человека.
Российская телеведущая пытается сохранить молодость с помощью уникального массажа. Это весьма необычная процедура — на лицо наносится специальный состав, а затем косметолог проводит массаж щек и скул изнутри, засунув пальцы в рот пациенту.
Сама Регина признается, что процедура весьма неприятная, но тем не менее вполне удовлетворена результатом.
Звезда «Дома-2» уделяет большое внимание уходовым процедурам и потому выглядит гораздо моложе своих лет. Один из секретов телезвезды — метод омоложения «хиджама». Это древняя процедура омоложения с помощью капиллярного кровопускания. Весьма рискованный способ ухода за лицом, но косметологи уверяют, что хиджама — самый натуральный способ поддерживать молодость.
57-летняя актриса выглядит шикарно и уверяет, что всё это благодаря криосауне. Она регулярно проходит эту процедуру, оставаясь в помещении с жидким азотом на пару минут при температуре –140 градусов.
Для сохранения молодости актриса проходит косметологическую процедуру под названием Penis Facial. В состав косметического средства, используемого при процедуре, входят стволовые клетки обрезанной крайней плоти новорожденных из Кореи. Этот состав вводится в кожу лица с помощью микроигл.
Звезда уверяет, что всего один сеанс помогает добиться омоложения кожи, улучшить цвет лица и устранить мелкие морщинки.
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