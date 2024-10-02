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Posted 2 октября, 03:07

Published 2 октября, 03:07

Modified 2 октября, 20:11

Updated 2 октября, 20:11

Шокирующие способы омоложения звезд — кровопускание, крайняя плоть младенцев и не только

Шокирующие способы омоложения звезд — кровопускание, крайняя плоть младенцев и не только

2 октября 2024, 03:07
Фото: Изображение Midjourney
На что только не идут знаменитости, чтобы сохранить молодость и красоту! Но некоторые способы звездного бьюти-ухода откровенно шокируют. Собрали самые необычные и пугающие способы омоложения селебрити.

Виктория Бекхэм

Экс-участница группы Spice Girls использует для ухода за кожей маски на основе птичьего помета. В древности помет птиц использовали для очищения лица гейши, считая, что он действует на кожу как природный энзим.

Виктория Бекхэм использует для ухода за кожей маски на основе птичьего пометаВиктория Бекхэм использует для ухода за кожей маски на основе птичьего помета
Виктория Бекхэм использует для ухода за кожей маски на основе птичьего помета. Фото: LGEPR. wikipedia.org

Сейчас средства из птичьего помета, конечно, основательно стерилизуются. Но многие косметологи всё же ставят под сомнение такой способ бьюти-ухода, ведь любые отходы жизнедеятельности могут быть опасны для человека.

Регина Тодоренко

Российская телеведущая пытается сохранить молодость с помощью уникального массажа. Это весьма необычная процедура — на лицо наносится специальный состав, а затем косметолог проводит массаж щек и скул изнутри, засунув пальцы в рот пациенту.

Регина Тодоренко поддерживает молодость с помощью уникального массажаРегина Тодоренко поддерживает молодость с помощью уникального массажа
Регина Тодоренко поддерживает молодость с помощью уникального массажа. Фото: Somanyhorsesru

Сама Регина признается, что процедура весьма неприятная, но тем не менее вполне удовлетворена результатом.

Виктория Боня

Звезда «Дома-2» уделяет большое внимание уходовым процедурам и потому выглядит гораздо моложе своих лет. Один из секретов телезвезды — метод омоложения «хиджама». Это древняя процедура омоложения с помощью капиллярного кровопускания. Весьма рискованный способ ухода за лицом, но косметологи уверяют, что хиджама — самый натуральный способ поддерживать молодость.

Виктория Боня применяет процедуру омоложения с помощью капиллярного кровопусканияВиктория Боня применяет процедуру омоложения с помощью капиллярного кровопускания
Виктория Боня применяет процедуру омоложения с помощью капиллярного кровопускания. Фото: Gil Zetbase

Рената Литвинова

57-летняя актриса выглядит шикарно и уверяет, что всё это благодаря криосауне. Она регулярно проходит эту процедуру, оставаясь в помещении с жидким азотом на пару минут при температуре –140 градусов.

Рената Литвинова регулярно посещает криосаунуРената Литвинова регулярно посещает криосауну
Рената Литвинова регулярно посещает криосауну. Фото: Соцсети

Кейт Бланшетт

Для сохранения молодости актриса проходит косметологическую процедуру под названием Penis Facial. В состав косметического средства, используемого при процедуре, входят стволовые клетки обрезанной крайней плоти новорожденных из Кореи. Этот состав вводится в кожу лица с помощью микроигл.

Кейт Бланшетт регулярно проходит косметологическую процедуру под названием Penis FacialКейт Бланшетт регулярно проходит косметологическую процедуру под названием Penis Facial
Кейт Бланшетт регулярно проходит косметологическую процедуру под названием Penis Facial. Фото: Elena Ternovaja. wikipedia.org

Звезда уверяет, что всего один сеанс помогает добиться омоложения кожи, улучшить цвет лица и устранить мелкие морщинки.

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