Идеальное объемное каре — секреты укладки от стилистов

Posted 1 октября, 10:56
Published 1 октября, 10:56
Modified 1 октября, 10:57
Updated 1 октября, 10:57
Стилисты считают объемное каре идеальной стрижкой, поскольку ее можно укладывать самыми разными способами. Под любой образ легко подобрать подходящую укладку — деловой, романтичный, бунтарский.
Самый простой и универсальный вариант — повседневная укладка объемного каре, которая смотрится нарочито небрежно и слегка расслабленно. Для такой укладки потребуется стайлер. Волосы необходимо слегка подсушить при помощи полотенца, далее на них нужно будет нанести небольшое количество термозащитного средства и высушить феном. При помощи стайлера укладывается только верхняя часть прически — наиболее крупные пряди аккуратно захватываются, направления, в которых происходит завивка, чередуются. Финальный аккорд — нанесение на пряди спрея для текстурирования, после чего волосы слегка взбиваются пальцами.
Чего не стоит делать девушкам и женщинам, которые носят объемные каре? В первую очередь не следует пытаться самостоятельно менять форму прически. Если пропорции нарушить хотя бы на несколько миллиметров, стрижка будет испорчена. В случае необходимости коррекции прически стоит обратиться к специалисту.
Не следует злоупотреблять стайлерами — их не рекомендуется использовать чаще, чем два или максимум три раза в неделю. Феном тоже следует пользоваться аккуратно — его нужно держать на определенном расстоянии от головы, примерно в 15 или 20 см.
Термозащитные средства обязательно нужно использовать, даже если кажется, что для такой короткой стрижки они не нужны. На самом деле, под воздействием высокой температуры могут стать ломкими и тусклыми даже короткие волосы, причем по всей своей длине. Это приведет к утрате объема, соответственно, и прическа будет смотреться уже не так элегантно и эффектно. Для использования рекомендуется выбирать термозащитные средства с максимально легкой текстурой — сухие масла, спреи.
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