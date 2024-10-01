newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 10:56

Published 1 октября, 10:56

Modified 1 октября, 10:57

Updated 1 октября, 10:57

Идеальное объемное каре — секреты укладки от стилистов

Идеальное объемное каре — секреты укладки от стилистов

1 октября 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
Объемное каре — та самая стрижка, которая может смотреться идеально всегда и везде. Рассказываем, как укладывать ее правильно, чтобы прическа имела безупречный вид.

Главные правила укладки

Стилисты считают объемное каре идеальной стрижкой, поскольку ее можно укладывать самыми разными способами. Под любой образ легко подобрать подходящую укладку — деловой, романтичный, бунтарский.

Самый простой и универсальный вариант — повседневная укладка объемного каре, которая смотрится нарочито небрежно и слегка расслабленно. Для такой укладки потребуется стайлер. Волосы необходимо слегка подсушить при помощи полотенца, далее на них нужно будет нанести небольшое количество термозащитного средства и высушить феном. При помощи стайлера укладывается только верхняя часть прически — наиболее крупные пряди аккуратно захватываются, направления, в которых происходит завивка, чередуются. Финальный аккорд — нанесение на пряди спрея для текстурирования, после чего волосы слегка взбиваются пальцами.

Фото: Изображение Midjourney

Важные моменты

Чего не стоит делать девушкам и женщинам, которые носят объемные каре? В первую очередь не следует пытаться самостоятельно менять форму прически. Если пропорции нарушить хотя бы на несколько миллиметров, стрижка будет испорчена. В случае необходимости коррекции прически стоит обратиться к специалисту.

Не следует злоупотреблять стайлерами — их не рекомендуется использовать чаще, чем два или максимум три раза в неделю. Феном тоже следует пользоваться аккуратно — его нужно держать на определенном расстоянии от головы, примерно в 15 или 20 см.

Фото: Изображение Midjourney

Термозащитные средства обязательно нужно использовать, даже если кажется, что для такой короткой стрижки они не нужны. На самом деле, под воздействием высокой температуры могут стать ломкими и тусклыми даже короткие волосы, причем по всей своей длине. Это приведет к утрате объема, соответственно, и прическа будет смотреться уже не так элегантно и эффектно. Для использования рекомендуется выбирать термозащитные средства с максимально легкой текстурой — сухие масла, спреи.

Читайте также:
Бархат на ногтях: как сделать хитовый маникюр из соцсетей домаСамый модный осенний блонд — 2024: вам понравятся эти оттенкиКак сэкономить во время шопинга — 5 реальных лайфхаков от фешен-блогеров
#Мария Казак#Общество#Красота#Мода#2024 год#Прически
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика