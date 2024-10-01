Идеальное объемное каре — секреты укладки от стилистов

Термозащитные средства обязательно нужно использовать, даже если кажется, что для такой короткой стрижки они не нужны. На самом деле, под воздействием высокой температуры могут стать ломкими и тусклыми даже короткие волосы, причем по всей своей длине. Это приведет к утрате объема, соответственно, и прическа будет смотреться уже не так элегантно и эффектно. Для использования рекомендуется выбирать термозащитные средства с максимально легкой текстурой — сухие масла, спреи.