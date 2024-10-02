Соседи мусорят в подъезде — куда жаловаться и что делать

Если же беседа не привела ни к чему, можно переходить к другим действиям — более жестким, но не выходящим за рамки закона. Для начала нужно собрать доказательства нарушения — фотографии, видео. Важно, чтобы на материалах была видна дата съемки, ее время, желательно — координаты места, где снимается видео или фото.