Соседи мусорят в подъезде — куда жаловаться и что делать

Posted 2 октября, 07:36
Published 2 октября, 07:36
Modified 2 октября, 07:38
Updated 2 октября, 07:38
Первый шаг — это разговор с соседями, которые оставляют в подъезде мешки с мусором и хлам. Разговаривать нужно спокойно, призывая их к порядку. Если соседи отреагируют на замечание адекватно, возможно, проблему получится решить мирно, без конфликтов. В случае спора можно напомнить нарушителям о правилах проживания в многоквартирном доме.
Если же беседа не привела ни к чему, можно переходить к другим действиям — более жестким, но не выходящим за рамки закона. Для начала нужно собрать доказательства нарушения — фотографии, видео. Важно, чтобы на материалах была видна дата съемки, ее время, желательно — координаты места, где снимается видео или фото.
После того как доказательства будут собраны, можно переходить к составлению жалобы. В ней указывается номер квартиры, в которой живет нарушитель, данные собственников квартиры или арендаторов, а также частота, с которой в подъезде дома появляется мусор.
Жалобу можно подать в ТСЖ или УК, однако важно помнить, что у этих организаций нет права выписывать нарушителям штраф, однако они могут провести с ним разъяснительную беседу. Можно подать жалобу в МЧС, если мусор, принесенный соседями, перекрывает аварийный выход или опасен с точки зрения пожара. В этом случае нарушителя могут оштрафовать по статье 20.4 КоАП РФ.
Можно подать жалобу в Роспотребнадзор — ведомство обязано будет отреагировать и провести проверку. Если факт нарушения будет подтвержден, соседям выпишут штраф. А еще можно подать жалобу участковому, который также имеет право оштрафовать нарушителей.
Такая мера предусмотрена, однако она считается крайней. Ее применяют в случае регулярного нарушения интересов и прав других жильцов дома, если сосед захламляет не только лестничную клетку, но и свою квартиру, нарушая гигиенические и санитарные нормы.
Вступая в борьбу с соседями, оставляющими на площадках мусор, важно не переходить установленные законом границы. Так, нельзя угрожать нарушителям, оскорблять их и применять физическую силу, портить их имущество, например дверь в квартиру.
Также не рекомендуется выбрасывать вещи, оставленные соседями на лестничной клетке, поскольку за такие действия могут привлечь к ответственности.
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