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Posted 14 сентября, 19:01

Published 14 сентября, 19:01

Modified 25 сентября, 13:18

Updated 25 сентября, 13:18

Что подарить на новоселье, чтобы стать желанным гостем в новом доме

Что подарить на новоселье, чтобы стать желанным гостем в новом доме

14 сентября 2024, 19:01
Фото: Изображение Midjourney
Что подарить на новоселье, чтобы стать желанным гостем в новом доме
Некоторые подарки настолько неудачные, что их срочно хочется передарить. Не хотите стать дарителем, который оставит после себя негативное впечатление? Подскажем варианты вещей, которые не будет стыдно преподнести на новоселье.
Стильное панно послужит отличным интерьерным акцентомСтильное панно послужит отличным интерьерным акцентом
Стильное панно послужит отличным интерьерным акцентом. Фото: akrasdia.ru

Дизайнерское панно

Современный декор всегда уместен в качестве презента. Любите творчество? Попробуйте создать панно своими руками.

Симпатичные подушки делают гостиную уютнойСимпатичные подушки делают гостиную уютной
Симпатичные подушки делают гостиную уютной. Фото: in.pinterest.com

Милые подушки для дивана

Симпатичные подушки добавят уюта в домашнюю атмосферу. К тому же это вполне функциональный подарок, который явно не будет пылиться на антресолях.

Беспроводная колонка — очень полезный подарокБеспроводная колонка — очень полезный подарок
Беспроводная колонка — очень полезный подарок. Фото: toomanygifts.ru

Колонка

Чтобы в доме всегда звучала приятная музыка, подарите новоселам колонку. Найдите необычный вариант с дополнительными функциями, например подсветкой.

Альтернатива обычному интерьерному зеркалу — зеркальные панелиАльтернатива обычному интерьерному зеркалу — зеркальные панели
Альтернатива обычному интерьерному зеркалу — зеркальные панели. Фото: gvozdem.ru

Зеркало

Стильное современное зеркало — отличный подарок, которому обязательно найдется место в новом доме.

Если новоселы ценят ретростиль, найдите для них конфетницу советского производстваЕсли новоселы ценят ретростиль, найдите для них конфетницу советского производства
Если новоселы ценят ретростиль, найдите для них конфетницу советского производства. Фото: market.yandex.ru

Конфетница

Удивите новоселов конфетницей с необычным дизайном. Она не только будет выполнять свою непосредственную функцию, но и украсит кухню.

Аромадиффузор радует и зрение, и обоняниеАромадиффузор радует и зрение, и обоняние
Аромадиффузор радует и зрение, и обоняние. Фото: aliexpress.ru

Аромадиффузор

Если вы знаете, какие ароматы любят хозяева дома, подарите им диффузор. Он точно принесет пользу.

Минималистичный светильник без труда впишется в интерьерМинималистичный светильник без труда впишется в интерьер
Минималистичный светильник без труда впишется в интерьер. Фото: megamarket.ru

Настольная лампа

Найдите лампу в лаконичном дизайне, которая легко впишется в любой стиль. Так ваш подарок точно будет уместным и принесет радость новоселам.

Фото для первых страниц альбома можно сделать прямо на новосельеФото для первых страниц альбома можно сделать прямо на новоселье
Фото для первых страниц альбома можно сделать прямо на новоселье. Фото: artshots.ru

Фотоальбом

Пусть история нового дома начнется с чистого листа. Листа фотоальбома, который вы подарите. Сразу же можно сделать первый снимок и запечатлеть счастливых хозяев жилья.

Новая техника — желанный подарок для хозяйкиНовая техника — желанный подарок для хозяйки
Новая техника — желанный подарок для хозяйки. Фото: momcentral.com

Блендер

Качественная бытовая техника — всегда хороший вариант подарка. Главное, покупать ее у проверенных продавцов, предоставляющих гарантию.

Пара кликов, и комната превращается в кинотеатрПара кликов, и комната превращается в кинотеатр
Пара кликов, и комната превращается в кинотеатр. Фото: Pinterest

Проектор

Проекторы бывают разные. Выбираете подходящий вариант для пары? Купите проектор, который позволит превратить комнату в настоящий кинотеатр. Нужен подарок для семьи с ребенком? Приобретите проектор звездного неба.

Симпатичный чайник сделает чаепитие еще более приятным, чем обычноСимпатичный чайник сделает чаепитие еще более приятным, чем обычно
Симпатичный чайник сделает чаепитие еще более приятным, чем обычно. Фото: ozon.ru

Чайник

Каждый раз, собираясь пить чай, семья будет вспоминать о том, кто подарил этот красивый чайник. Не удивляйтесь, что вас начнут часто приглашать в гости!

Под «теплый» звук винилового проигрывателя приятно отдыхать по вечерамПод «теплый» звук винилового проигрывателя приятно отдыхать по вечерам
Под «теплый» звук винилового проигрывателя приятно отдыхать по вечерам. Фото: market.yandex.ru

Виниловый проигрыватель

Подарите новоселам по-настоящему стильную и винтажную вещь. К тому же у вас больше не будет переживаний по поводу того, что подарить при походе в гости в следующий раз. Конечно же, пластинку для домашней коллекции!

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