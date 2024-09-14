Что подарить на новоселье, чтобы стать желанным гостем в новом доме

Posted 14 сентября, 19:01
Published 14 сентября, 19:01
Modified 25 сентября, 13:18
Updated 25 сентября, 13:18
Современный декор всегда уместен в качестве презента. Любите творчество? Попробуйте создать панно своими руками.
Симпатичные подушки добавят уюта в домашнюю атмосферу. К тому же это вполне функциональный подарок, который явно не будет пылиться на антресолях.
Чтобы в доме всегда звучала приятная музыка, подарите новоселам колонку. Найдите необычный вариант с дополнительными функциями, например подсветкой.
Стильное современное зеркало — отличный подарок, которому обязательно найдется место в новом доме.
Удивите новоселов конфетницей с необычным дизайном. Она не только будет выполнять свою непосредственную функцию, но и украсит кухню.
Если вы знаете, какие ароматы любят хозяева дома, подарите им диффузор. Он точно принесет пользу.
Найдите лампу в лаконичном дизайне, которая легко впишется в любой стиль. Так ваш подарок точно будет уместным и принесет радость новоселам.
Пусть история нового дома начнется с чистого листа. Листа фотоальбома, который вы подарите. Сразу же можно сделать первый снимок и запечатлеть счастливых хозяев жилья.
Качественная бытовая техника — всегда хороший вариант подарка. Главное, покупать ее у проверенных продавцов, предоставляющих гарантию.
Проекторы бывают разные. Выбираете подходящий вариант для пары? Купите проектор, который позволит превратить комнату в настоящий кинотеатр. Нужен подарок для семьи с ребенком? Приобретите проектор звездного неба.
Каждый раз, собираясь пить чай, семья будет вспоминать о том, кто подарил этот красивый чайник. Не удивляйтесь, что вас начнут часто приглашать в гости!
Подарите новоселам по-настоящему стильную и винтажную вещь. К тому же у вас больше не будет переживаний по поводу того, что подарить при походе в гости в следующий раз. Конечно же, пластинку для домашней коллекции!
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