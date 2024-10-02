Самый старый университет, который основал Болонскую систему образования

Университет Аль-Каравийин (Марокко), 859 г. н. э. Основанный в Фесе, признан старейшим и постоянно действующим высшим учебным заведением. П

970-972 гг. Н.Э.: университет Аль-Азхар (Египет). Расположенный в Каире, учебное заведение является вторым старейшим университетом в мире, а также одним из самых престижных исламских университетов. Созданный как центр религиоведения, сегодня в нем также преподают современные дисциплины.

около 1096 г. н. э. Оксфордский университет (Великобритания). Точной даты основания нет, но есть свидетельства учений в Оксфорде еще в 11 веке.

1150 г. н. э.: Парижский университет (Франция). Хотя он был временно закрыт во время Французской революции, это учреждение является одним из старейших и самых влиятельных в мире, особенно в области искусства и теологии.

Кембриджский университет (Великобритания), 1209 г. н. э. Кембридж, основанный учеными, бежавшими из Оксфорда, является одним из университетов, наиболее известных во всем мире качеством своих учений.