Posted 2 октября, 12:53
Published 2 октября, 12:53
Modified 2 октября, 12:55
Updated 2 октября, 12:55
Италия — страна, богатая одним из старейшим академических учебных заведений — Болонским университетом, который сыграл решающую роль в европейской культуре и наследии, которое продолжает передавать сегодня.
Болонский университет, основанный в 1088 году, признан старейшим в Италии и в западном мире. Получив звание alma Mater Studiorum, он сыграл очень важную роль в зарождении и развитии современной университетской системы.
Первоначально Болонский университет был местом, где самоуправляемые ассоциации студентов нанимали учителей для чтения лекций по таким предметам, как право, медицина и философия. Эта модель студенческой самоорганизации считается одним из первых примеров демократии в высшем образовании.
На протяжении веков Болонский университет продолжал оставаться маяком знаний и инноваций, а по его коридорам ходили такие исторические личности, как Данте Алигьери, Петрарка, а позже Эразм Роттердамский и Коперник.
Болонский университет представил такие инновации, как бесплатное обучение, независимое от государственного и религиозного контроля, а также самоуправление студентов и преподавателей.
Эта модель оказала глубокое влияние и позволила создать открытую интеллектуальную среду, где идеи могли свободно циркулировать без ограничений власти или духовенства, типичных для того времени, привлекая ученых со всего континента.
19 июня 1999 года в итальянском городе Болонье министры образования из 29 стран обсудили перспективы Сорбонской декларации. Итогом встречи стала Болонская декларация о создании «Зоны европейского высшего образования».
Помимо Болонского университета, есть еще одни старейшие университеты мира:
Университет Аль-Каравийин (Марокко), 859 г. н. э. Основанный в Фесе, признан старейшим и постоянно действующим высшим учебным заведением. П
970-972 гг. Н.Э.: университет Аль-Азхар (Египет). Расположенный в Каире, учебное заведение является вторым старейшим университетом в мире, а также одним из самых престижных исламских университетов. Созданный как центр религиоведения, сегодня в нем также преподают современные дисциплины.
около 1096 г. н. э. Оксфордский университет (Великобритания). Точной даты основания нет, но есть свидетельства учений в Оксфорде еще в 11 веке.
1150 г. н. э.: Парижский университет (Франция). Хотя он был временно закрыт во время Французской революции, это учреждение является одним из старейших и самых влиятельных в мире, особенно в области искусства и теологии.
Кембриджский университет (Великобритания), 1209 г. н. э. Кембридж, основанный учеными, бежавшими из Оксфорда, является одним из университетов, наиболее известных во всем мире качеством своих учений.
1218 г. н. э.: Университет Саламанки (Испания). Является старейшим испаноязычным университетом, был важным культурным и академическим центром в Средние века.
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