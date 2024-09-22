newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября, 07:00

Published 22 сентября, 07:00

Modified 22 сентября, 07:00

Updated 22 сентября, 07:00

На что можно потратить материнский капитал в 2024 году

Автошкола, детский сад, вуз: как потратить материнский капитал в 2024 году на образование детей

22 сентября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
На что можно потратить материнский капитал в 2024 году
По статистике, в России материнский капитал часто направляется на оплату образовательных услуг. Рассказываем, что именно в 2024 году можно оплатить за счет маткапитала, какие именно услуги доступны.

Как распорядиться материнским капиталом

Чтобы оплатить деньгами из материнского капитала образовательные услуги в 2024 году, необходимо выполнить ряд условий. Так, на момент старта обучения того ребенка, образование которого планируется оплатить такими деньгами, ему должно быть максимум 25 лет. Договор на обучение должен быть заключен с ИП либо с организацией, работающими на территории РФ и имеющими образовательную лицензию.

Варианты

Средствами маткапитала можно оплачивать пребывание в саду или в яслях ребенка буквально сразу после его рождения. Также деньги можно потратить на оплату услуг няни.

Оплатить из материнского капитала можно занятия ребенка на курсах, в секциях, кружках. Возможна оплата услуг репетитора, обучения ребенка в автошколе. Кроме того, маткапитал может использоваться с целью оплаты получения ребенком высшего образования или среднего специального образования. Средства могут быть направлены в том числе на оплату коммунальных услуг, проживания ребенка в общежитии образовательного учреждения.

Как распорядиться материнским капиталомКак распорядиться материнским капиталом
Как распорядиться материнским капиталом. Фото: Изображение Midjourney

Размер материнского капитала в 2024 году в России

С 2007 года в России выплачивается материнский капитал — сначала средства в рамках этой программы выделялись только семьям с двумя детьми, однако с 2020 года деньги могут получать и те, у кого только один ребенок — первый. В настоящее время для получения маткапитала в России писать заявление не нужно — выплата перечисляется на счет родителя автоматически.

В 2024 году на первого по счету ребенка в России перечисляется сумма в размере 630 тысяч рублей в формате материнского капитала, а на второго — 202 тысячи рублей. Если первый по счету ребенок в семье появился ранее 2020 года, семья может рассчитывать максимум на 833 тысячи рублей.

Если семья израсходовала только часть материнского капитала или вообще не тратила его средства, то сумма на счете будет индексироваться каждый год. К примеру, в 2024 году индексация превысила 7%.

Читайте также:
Льготы матерям-одиночкам и отцам-одиночкам — как их получить и что может дать государство в 2024 году6 новых трендов для осеннего мейка в стиле 90-хЗастройщики ищут покупателя в обход банка: стоит ли соглашаться и насколько это выгодно
#Мария Казак#Общество#Россия#Дети#Образование#Высшее образование#2024 год#Все материалы авторов#Детский сад#Материнский капитал#Коммунальные услуги#Репетитор
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика