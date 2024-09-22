Автошкола, детский сад, вуз: как потратить материнский капитал в 2024 году на образование детей

С 2007 года в России выплачивается материнский капитал — сначала средства в рамках этой программы выделялись только семьям с двумя детьми, однако с 2020 года деньги могут получать и те, у кого только один ребенок — первый. В настоящее время для получения маткапитала в России писать заявление не нужно — выплата перечисляется на счет родителя автоматически.