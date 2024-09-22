Автошкола, детский сад, вуз: как потратить материнский капитал в 2024 году на образование детей

Posted 22 сентября, 07:00
Published 22 сентября, 07:00
Modified 22 сентября, 07:00
Updated 22 сентября, 07:00
Чтобы оплатить деньгами из материнского капитала образовательные услуги в 2024 году, необходимо выполнить ряд условий. Так, на момент старта обучения того ребенка, образование которого планируется оплатить такими деньгами, ему должно быть максимум 25 лет. Договор на обучение должен быть заключен с ИП либо с организацией, работающими на территории РФ и имеющими образовательную лицензию.
Средствами маткапитала можно оплачивать пребывание в саду или в яслях ребенка буквально сразу после его рождения. Также деньги можно потратить на оплату услуг няни.
Оплатить из материнского капитала можно занятия ребенка на курсах, в секциях, кружках. Возможна оплата услуг репетитора, обучения ребенка в автошколе. Кроме того, маткапитал может использоваться с целью оплаты получения ребенком высшего образования или среднего специального образования. Средства могут быть направлены в том числе на оплату коммунальных услуг, проживания ребенка в общежитии образовательного учреждения.
С 2007 года в России выплачивается материнский капитал — сначала средства в рамках этой программы выделялись только семьям с двумя детьми, однако с 2020 года деньги могут получать и те, у кого только один ребенок — первый. В настоящее время для получения маткапитала в России писать заявление не нужно — выплата перечисляется на счет родителя автоматически.
В 2024 году на первого по счету ребенка в России перечисляется сумма в размере 630 тысяч рублей в формате материнского капитала, а на второго — 202 тысячи рублей. Если первый по счету ребенок в семье появился ранее 2020 года, семья может рассчитывать максимум на 833 тысячи рублей.
Если семья израсходовала только часть материнского капитала или вообще не тратила его средства, то сумма на счете будет индексироваться каждый год. К примеру, в 2024 году индексация превысила 7%.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14