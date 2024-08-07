Ксения Бородина получила красный диплом психолога

Как пишет starhit.ru, дипломированным психологом Ксения Бородина стала в сорок один год. По ее словам, к этой цели она шла давно и мечтала получить такое образование не один год. Но на достигнутом она не собирается останавливаться. Ксения рассказала, что решение пойти учиться на психолога стало одним из лучших в ее жизни. Теперь она продолжает образование в другом вузе и дальше изучает мир психологии.