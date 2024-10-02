Интернет-пользователи не оценили дебют дочери Николь Кидман на подиуме

Комментаторы на сайте Daily Mail крайне нелестно высказались о первом появлении на подиуме Сандей Роуз. Некоторые писали, что девушка попала в мир высокой моды благодаря протекции матери — известной голливудской небожительницы. Другие комментаторы практически напрямую называли новоиспеченную модель некрасивой и хотели увидеть на показах более привлекательных манекенщиц. Многие сошлись в мнении, что Сандей Роуз выглядит, как «жалкий на вид ребенок» и она совсем не похожа на профессиональную модель.