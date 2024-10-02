Интернет-пользователи не оценили дебют дочери Николь Кидман на подиуме

Posted 2 октября, 18:00
Published 2 октября, 18:00
Modified 2 октября, 18:04
Updated 2 октября, 18:04
На сайте Daily Mail выложили ряд гневных высказываний читателей издания о том, что наследница известной в Голливуде фамилии не соответствует модельным стандартам.
Как сообщает www.gazeta.ru, девушка дебютировала на подиуме, демонстрируя образ из весенне-летней коллекции модной марки Miu Miu. Дочь известной актрисы предстала перед публикой в белом комплекте из топа с лентой и юбки, аутфит завершили серые гетры и черные туфли с открытым мысом. Модель украсили небрежная укладка и практически незаметный мейкап.
Комментаторы на сайте Daily Mail крайне нелестно высказались о первом появлении на подиуме Сандей Роуз. Некоторые писали, что девушка попала в мир высокой моды благодаря протекции матери — известной голливудской небожительницы. Другие комментаторы практически напрямую называли новоиспеченную модель некрасивой и хотели увидеть на показах более привлекательных манекенщиц. Многие сошлись в мнении, что Сандей Роуз выглядит, как «жалкий на вид ребенок» и она совсем не похожа на профессиональную модель.
Романтические отношения Николь Кидман и австралийского певца Кита Урбана длятся с 2005 года. Пара воспитывает двух дочерей: Сандей Роуз и Фэйт Маргарет.
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