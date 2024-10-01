Деми Мур приобрела место на кладбище для себя и своих собак

Posted 1 октября, 19:32
Published 1 октября, 19:32
Modified 1 октября, 19:34
Updated 1 октября, 19:34
Как сообщает www.gazeta.ru, актриса также попросила свою семью после смерти смешать ее прах с прахом ее собак. Однако ближайшие родственники Мур остались не в восторге от такой затеи. Члены ее семьи обращают внимание на одержимость Деми, которая является матерью трех дочерей, своими собаками.
Четвероногие питомцы селебрити делят с ней постель, а в ее доме находится множество туалетов для них. А теперь Деми призывает, чтобы ее прах захоронили с прахом собак.
Актриса твердо решила хранить прах своих домашних животных до своей смерти, чтобы их вместе захоронили на одном участке кладбища.
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