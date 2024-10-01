Деми Мур приобрела место на кладбище для себя и своих собак

Как сообщает www.gazeta.ru, актриса также попросила свою семью после смерти смешать ее прах с прахом ее собак. Однако ближайшие родственники Мур остались не в восторге от такой затеи. Члены ее семьи обращают внимание на одержимость Деми, которая является матерью трех дочерей, своими собаками.