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Posted 1 октября, 19:32

Published 1 октября, 19:32

Modified 1 октября, 19:34

Updated 1 октября, 19:34

Деми Мур

Деми Мур приобрела место на кладбище для себя и своих собак

1 октября 2024, 19:32
Фото: Daniele Cifala. NurPhoto/Reuters
Деми Мур
Журнал In Touch Weekly, который пишет о знаменитостях, выяснил, как Деми Мур готовит свое последнее пристанище. 61-летняя знаменитость уже приобрела на кладбище место для себя и своих собак.

Как сообщает www.gazeta.ru, актриса также попросила свою семью после смерти смешать ее прах с прахом ее собак. Однако ближайшие родственники Мур остались не в восторге от такой затеи. Члены ее семьи обращают внимание на одержимость Деми, которая является матерью трех дочерей, своими собаками.

Четвероногие питомцы селебрити делят с ней постель, а в ее доме находится множество туалетов для них. А теперь Деми призывает, чтобы ее прах захоронили с прахом собак.

Актриса твердо решила хранить прах своих домашних животных до своей смерти, чтобы их вместе захоронили на одном участке кладбища.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Смерть#Актриса
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