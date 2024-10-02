Фланелевая рубашка в клетку — тренд осени 2024 года

Posted 2 октября, 14:06
Published 2 октября, 14:06
Modified 2 октября, 14:08
Updated 2 октября, 14:08
Многие пишут о связи клетчатой рубашки с жителями северных Соединенных Штатов. На самом деле первыми, кто носил эту одежду, были лесорубы Пенсильвании в середине 19 века.
Ее изобрел Джон Рич, основатель бренда Woolrich, у которого была идея сделать широкие, практичные и теплые рубашки из фланели. Чтобы выделить их среди остальных, Рич создал красно-черный узор в клетку.
Этой осенью 2024 года фланелевая рубашка в клетку возвращается в качестве модного предмета в более урбанистическом и женственном виде, чем когда-либо.
Это абсолютно идеальный предмет одежды для переходного сезона, в котором легко адаптироваться к перепадам температуры.
Фактически, в изменчивых климатических ситуациях фланелевая рубашка в клетку может стать важным компонентом многослойного образа, поскольку благодаря своей текстуре она представляет собой нечто среднее между рубашкой и курткой. Она надевается поверх футболки или надевается на плечи, представляя идеальное комбо в паре с джинсами, кожаными брюками и даже юбками-миди.
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