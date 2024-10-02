Фланелевая рубашка в клетку — тренд осени 2024 года

Фактически, в изменчивых климатических ситуациях фланелевая рубашка в клетку может стать важным компонентом многослойного образа, поскольку благодаря своей текстуре она представляет собой нечто среднее между рубашкой и курткой. Она надевается поверх футболки или надевается на плечи, представляя идеальное комбо в паре с джинсами, кожаными брюками и даже юбками-миди.