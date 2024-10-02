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Posted 2 октября, 14:06

Published 2 октября, 14:06

Modified 2 октября, 14:08

Updated 2 октября, 14:08

Фланелевая рубашка в клетку — тренд осени 2024 года

Фланелевая рубашка в клетку — тренд осени 2024 года

2 октября 2024, 14:06
Фото: WWD/Getty Images
Фланелевая рубашка в клетку — тренд осени 2024 года
«Рубашка дровосека» стала культовой частью стильного образа, которая получила свою первую популярность во времена гранжа 90-х годов. В последние пару лет она снова появилась в списках модниц, но с более облегающим силуэтом и приглушенной цветовой палитрой.

История происхождения фланелевой рубашки в клетку

Многие пишут о связи клетчатой рубашки с жителями северных Соединенных Штатов. На самом деле первыми, кто носил эту одежду, были лесорубы Пенсильвании в середине 19 века.

Ее изобрел Джон Рич, основатель бренда Woolrich, у которого была идея сделать широкие, практичные и теплые рубашки из фланели. Чтобы выделить их среди остальных, Рич создал красно-черный узор в клетку.

Как носить клетчатую фланелевую рубашку осенью 2024 года

Этой осенью 2024 года фланелевая рубашка в клетку возвращается в качестве модного предмета в более урбанистическом и женственном виде, чем когда-либо.

Это абсолютно идеальный предмет одежды для переходного сезона, в котором легко адаптироваться к перепадам температуры.

Фактически, в изменчивых климатических ситуациях фланелевая рубашка в клетку может стать важным компонентом многослойного образа, поскольку благодаря своей текстуре она представляет собой нечто среднее между рубашкой и курткой. Она надевается поверх футболки или надевается на плечи, представляя идеальное комбо в паре с джинсами, кожаными брюками и даже юбками-миди.

Рубашка в клеткуРубашка в клетку
Рубашка в клетку. Фото: Phil Oh
Рубашка в клеткуРубашка в клетку
Рубашка в клетку. Фото: Phil Oh
Рубашка в клеткуРубашка в клетку
Рубашка в клетку. Фото: Courtesy of Our Legacy
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#Эмилия Шпилева#Мода#Все материалы авторов#Одежда#Женская одежда
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