7 трендовых цветов осень-зима 2024: одежда и аксессуары для создания новых образов

Осень приносит в гардероб новые краски и теплоту, в который мы нуждаемся в холодный сезон. Но помимо качества ткани, модные дома уделяют большое внимание и цветовым решениям, которые играют решающую роль в образе. Vogue рассказал о самых модных оттенках, которые больше всего было видно на подиумах мира.