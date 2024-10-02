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Posted 2 октября, 14:36

Published 2 октября, 14:36

Modified 2 октября, 14:40

Updated 2 октября, 14:40

7 трендовых цветов осени-зимы 2024

7 трендовых цветов осень-зима 2024: одежда и аксессуары для создания новых образов

2 октября 2024, 14:36
Фото: 1MI
7 трендовых цветов осени-зимы 2024
Среди модных цветов 2024-2025 снова главный герой темно-синий и коричневый — сладкий «шоколадный» оттенок.

Осень приносит в гардероб новые краски и теплоту, в который мы нуждаемся в холодный сезон. Но помимо качества ткани, модные дома уделяют большое внимание и цветовым решениям, которые играют решающую роль в образе. Vogue рассказал о самых модных оттенках, которые больше всего было видно на подиумах мира.

1. Зеленый

Фото: Victoria Beckham autunno inverno 2024 2025

Зеленый цвет имеет более приглушенную базу и напоминает мох, нежели яркий изумруд. Этот цвет предлагают использовать для пальто, свитеров и брюк.

2. Масленый желтый

Фото: JW Anderson autunno inverno 2024 2025

Этот оттенок получил название «второго белого», был самым популярным цветом летнего сезона и даже осенью не сдает своих позиций.

3. Горячий шоколад

Фото: https://vogue.it/article/colori-moda-tendenze-autunno-inverno

Модные дома отказались от черного, найдя ему сладкую замену в виде «горячего шоколада».

4. Небесно-голубой

Фото: Miu Miu autunno inverno 2024 2025

Очень свежий цвет, который похож на прохладное ярко-голубое небо. Стилисты предлагают использовать его в рубашках с классическими брюками и джинсами.

5. Темно синий

Фото: https://vogue.it/article/colori-moda-tendenze-autunno-inverno

Темно-синий это характерный цвет, который говорит об уверенности и стабильности, не смотря на меняющуюся реальность. Также стал заменой черному, который можно чаще увидеть его в качестве пальто и пиджаков.

6. Красный

Фото: цвета мода осень зима 2024 2025 Mugler autunno inverno 2024 2025

Красный цвет любит Рождество, но этой осенью не надо так долго ждать. Используйте сногсшибательное платье и алую помаду, чтобы заявить о себе.

7. Розовый

Фото: Victor VIRGILE/Getty Images

Розовый цвет постепенно уходит с подиумов после тренда на Барби, но стилисты не так просто отпускают его. Осенью он миксуется с черным, создавая монохромные образы.

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#Эмилия Шпилева#Мода#Цвет#Все материалы авторов#Одежда
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