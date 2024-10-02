7 трендовых цветов осень-зима 2024: одежда и аксессуары для создания новых образов

Posted 2 октября, 14:36
Published 2 октября, 14:36
Modified 2 октября, 14:40
Updated 2 октября, 14:40
Осень приносит в гардероб новые краски и теплоту, в который мы нуждаемся в холодный сезон. Но помимо качества ткани, модные дома уделяют большое внимание и цветовым решениям, которые играют решающую роль в образе. Vogue рассказал о самых модных оттенках, которые больше всего было видно на подиумах мира.
Зеленый цвет имеет более приглушенную базу и напоминает мох, нежели яркий изумруд. Этот цвет предлагают использовать для пальто, свитеров и брюк.
Этот оттенок получил название «второго белого», был самым популярным цветом летнего сезона и даже осенью не сдает своих позиций.
Модные дома отказались от черного, найдя ему сладкую замену в виде «горячего шоколада».
Очень свежий цвет, который похож на прохладное ярко-голубое небо. Стилисты предлагают использовать его в рубашках с классическими брюками и джинсами.
Темно-синий это характерный цвет, который говорит об уверенности и стабильности, не смотря на меняющуюся реальность. Также стал заменой черному, который можно чаще увидеть его в качестве пальто и пиджаков.
Красный цвет любит Рождество, но этой осенью не надо так долго ждать. Используйте сногсшибательное платье и алую помаду, чтобы заявить о себе.
Розовый цвет постепенно уходит с подиумов после тренда на Барби, но стилисты не так просто отпускают его. Осенью он миксуется с черным, создавая монохромные образы.
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