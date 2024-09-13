Что носить в офис осенью-2024 — нескучные луки офисной моды

Posted 13 сентября, 12:46
Published 13 сентября, 12:46
Modified 13 сентября, 12:46
Updated 13 сентября, 12:46
Стилисты предлагают отойти от строгости и консервативности в деловых луках. В 2024 году в тренде универсальные комбинации — удобные и эстетичные.
В первую очередь это свободная одежда сдержанных тонов, не сковывающая движения, но в то же время подчеркивающая деловой стиль. Особое внимание уделите качеству материалов, неочевидным сочетаниям и акцентным деталям.
Ключевой тренд офисного стиля осени-2024 — многослойность. Это позволяет быстро адаптировать наряды к капризной осенней погоде и создавать стильные образы.
Комбинируйте любые предметы одежды из различных материалов и разных цветов. Даже если на первый взгляд такие идеи покажутся вам слишком дерзкими.
Вечный тренд — классика и деним — поможет создать образ уверенной в себе, энергичной женщины. Выбирайте прямые либо слегка свободные силуэты, которые не сковывают движения и придают образу легкость.
Забудьте о скуке! Замените классические офисные брюки на джинсы прямого кроя, и образ сразу же станет стильным и современным.
Они подчеркнут вашу женственность и выделят из серой толпы офисных работников. Модный вариант — белая водолазка со строгим трикотажным сарафаном миди либо лаконичное черное платье средней длины с яркими акцентами — например, с лаковым поясом.
Актуальный образ осени-2024 — платье из струящегося шифона кремового оттенка. Дополните образ туфлями-лодочками и тонким ремешком.
Замените строгий пиджак или жакет модным жилетом из костюмной ткани. В сочетании с классическими брюками такой образ выглядит строго, но современно. Жилет можно носить как самостоятельный элемент гардероба, надевать с белой блузкой или облегающим боди.
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