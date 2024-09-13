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Posted 13 сентября, 12:46

Published 13 сентября, 12:46

Modified 13 сентября, 12:46

Updated 13 сентября, 12:46

Что носить в офис осенью-2024 — нескучные луки офисной моды

Что носить в офис осенью-2024 — нескучные луки офисной моды

13 сентября 2024, 12:46
Фото: millzkarta.ru, BAON
Что носить в офис осенью-2024 — нескучные луки офисной моды
Офисная мода порадует нынешней осенью свежими новинками и стильными образами. Основные тренды направлены на динамичный стиль большого города, сочетание комфорта и элегантности. Собрали самые модные луки офисной моды на осень-2024.

Свободный, но деловой стиль

Стилисты предлагают отойти от строгости и консервативности в деловых луках. В 2024 году в тренде универсальные комбинации — удобные и эстетичные.

В первую очередь это свободная одежда сдержанных тонов, не сковывающая движения, но в то же время подчеркивающая деловой стиль. Особое внимание уделите качеству материалов, неочевидным сочетаниям и акцентным деталям.

Стилисты предлагают отойти от строгости и консервативности в деловых лукахСтилисты предлагают отойти от строгости и консервативности в деловых луках
Стилисты предлагают отойти от строгости и консервативности в деловых луках. Фото: millzkarta.ru

Элегантная многослойность

Ключевой тренд офисного стиля осени-2024 — многослойность. Это позволяет быстро адаптировать наряды к капризной осенней погоде и создавать стильные образы.

Комбинируйте любые предметы одежды из различных материалов и разных цветов. Даже если на первый взгляд такие идеи покажутся вам слишком дерзкими.

Ключевой тренд офисного стиля осени-2024 — многослойностьКлючевой тренд офисного стиля осени-2024 — многослойность
Ключевой тренд офисного стиля осени-2024 — многослойность. Фото: BAON

Классика плюс деним

Вечный тренд — классика и деним — поможет создать образ уверенной в себе, энергичной женщины. Выбирайте прямые либо слегка свободные силуэты, которые не сковывают движения и придают образу легкость.

Забудьте о скуке! Замените классические офисные брюки на джинсы прямого кроя, и образ сразу же станет стильным и современным.

Вечный тренд — классика и деним — поможет создать образ уверенной в себе, энергичной женщиныВечный тренд — классика и деним — поможет создать образ уверенной в себе, энергичной женщины
Вечный тренд — классика и деним — поможет создать образ уверенной в себе, энергичной женщины. Фото: BAON

Платья и сарафаны

Они подчеркнут вашу женственность и выделят из серой толпы офисных работников. Модный вариант — белая водолазка со строгим трикотажным сарафаном миди либо лаконичное черное платье средней длины с яркими акцентами — например, с лаковым поясом.

Актуальный образ осени-2024 — платье из струящегося шифона кремового оттенка. Дополните образ туфлями-лодочками и тонким ремешком.

Они подчеркнут вашу женственность и выделят из серой толпы офисных работниковОни подчеркнут вашу женственность и выделят из серой толпы офисных работников
Они подчеркнут вашу женственность и выделят из серой толпы офисных работников. Фото: BAON

Жилет

Замените строгий пиджак или жакет модным жилетом из костюмной ткани. В сочетании с классическими брюками такой образ выглядит строго, но современно. Жилет можно носить как самостоятельный элемент гардероба, надевать с белой блузкой или облегающим боди.

Замените строгий пиджак или жакет модным жилетом из костюмной тканиЗамените строгий пиджак или жакет модным жилетом из костюмной ткани
Замените строгий пиджак или жакет модным жилетом из костюмной ткани. Фото: magimoda.com
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#Екатерина Непомнящая#Мода#Работа#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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