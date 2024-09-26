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Posted 26 сентября, 09:36

Published 26 сентября, 09:36

Modified 26 сентября, 09:36

Updated 26 сентября, 09:36

Надень шапку! Что носить на голове осенью-2024 — тренды и антитренды

Надень шапку! Что носить на голове осенью-2024 — тренды и антитренды

26 сентября 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney
Надень шапку! Что носить на голове осенью-2024 — тренды и антитренды
Осенью шапки выполняют скорее эстетическую, а не согревающую функцию. Но по-прежнему остаются одной из главных деталей осеннего гардероба. Какие головные уборы будут модными осенью-2024 — выяснили у фешен-дизайнеров.

Бейсболка

Неочевидный, но самый популярный осенний выбор — бейсболка. Не спешим прятать летнюю бейсболку в шкаф, а продолжаем ее носить с худи, скинни-джинсами и кедами. Ну, а если похолодало, присмотритесь к моделям из каракуля, вельвета, шерсти или замши.

Не спешим прятать летнюю бейсболку в шкаф, а продолжаем ее носить с худи, скинни-джинсами и кедамиНе спешим прятать летнюю бейсболку в шкаф, а продолжаем ее носить с худи, скинни-джинсами и кедами
Не спешим прятать летнюю бейсболку в шкаф, а продолжаем ее носить с худи, скинни-джинсами и кедами. Фото: Rhude, осень-зима 2024/25

Докерка

Тренд на рабочий стиль не обошел и головные уборы. Кепка без козырька с небольшим отворотом, пользовавшаяся популярностью портовых рабочих, завоевала подиумы. Такой стиль подходит к спортивным образам и стилю кежуал.

Кепка без козырька с небольшим отворотом, пользовавшаяся популярностью портовых рабочих, завоевала подиумыКепка без козырька с небольшим отворотом, пользовавшаяся популярностью портовых рабочих, завоевала подиумы
Кепка без козырька с небольшим отворотом, пользовавшаяся популярностью портовых рабочих, завоевала подиумы. Фото: lime-shop.com

Таблетка

Очень элегантный головной убор появился еще в весенних коллекциях 2024 года. Шляпа-таблетка отлично вписалась в модный тренд на стиль 50-60-х гг. и поэтому часто стала появляться на подиумах.

Шляпа-таблетка отлично вписалась в модный тренд на стиль 50-60-х гг.Шляпа-таблетка отлично вписалась в модный тренд на стиль 50-60-х гг.
Шляпа-таблетка отлично вписалась в модный тренд на стиль 50-60-х гг.. Фото: moodstore.com

Косынка

Очень популярный головной убор и на Западе, и в России, благодаря славянской эстетике. Красочные, с цветочными узорами, вязаные, кашемировые, кожаные — одинаково модны в этом сезоне.

Косынка — очень популярный головной убор и на Западе, и в России, благодаря славянской эстетикеКосынка — очень популярный головной убор и на Западе, и в России, благодаря славянской эстетике
Косынка — очень популярный головной убор и на Западе, и в России, благодаря славянской эстетике. Фото: wildberries.ru

Вязаные

Ваша мама будет рада — тренд на вязаные шапки упорно удерживает модные позиции. Узор должен быть предельно простым, а вот модель на ваше усмотрение — ушанка, бини, объемные и узкие модели.

Тренд на вязаные шапки упорно удерживает модные позицииТренд на вязаные шапки упорно удерживает модные позиции
Тренд на вязаные шапки упорно удерживает модные позиции. Фото: lesyanebo.com

Головные уборы, вышедшие из моды

Вышли из моды громоздкие женские шапки и головные уборы с объемным декором. Неактуальны шапки с помпоном — вместо них дизайнеры советуют примерить капоры или шапки-чепцы.

Вязаные чалмы тоже придется убрать из гардероба, они явно конфликтуют с трендовыми европейскими стилями. Шапка-носок тоже сдала свои позиции: тренды 2010-х отходят, а их место занимают лихие 90-е с меховыми шапками и бейсболками.

Спорный вариант — кепи и фуражки. Они периодически мелькают в подиумных коллекциях, но почему-то не приживаются надолго.

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#Екатерина Непомнящая#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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