Надень шапку! Что носить на голове осенью-2024 — тренды и антитренды

Posted 26 сентября, 09:36
Published 26 сентября, 09:36
Modified 26 сентября, 09:36
Updated 26 сентября, 09:36
Неочевидный, но самый популярный осенний выбор — бейсболка. Не спешим прятать летнюю бейсболку в шкаф, а продолжаем ее носить с худи, скинни-джинсами и кедами. Ну, а если похолодало, присмотритесь к моделям из каракуля, вельвета, шерсти или замши.
Тренд на рабочий стиль не обошел и головные уборы. Кепка без козырька с небольшим отворотом, пользовавшаяся популярностью портовых рабочих, завоевала подиумы. Такой стиль подходит к спортивным образам и стилю кежуал.
Очень элегантный головной убор появился еще в весенних коллекциях 2024 года. Шляпа-таблетка отлично вписалась в модный тренд на стиль 50-60-х гг. и поэтому часто стала появляться на подиумах.
Очень популярный головной убор и на Западе, и в России, благодаря славянской эстетике. Красочные, с цветочными узорами, вязаные, кашемировые, кожаные — одинаково модны в этом сезоне.
Ваша мама будет рада — тренд на вязаные шапки упорно удерживает модные позиции. Узор должен быть предельно простым, а вот модель на ваше усмотрение — ушанка, бини, объемные и узкие модели.
Вышли из моды громоздкие женские шапки и головные уборы с объемным декором. Неактуальны шапки с помпоном — вместо них дизайнеры советуют примерить капоры или шапки-чепцы.
Вязаные чалмы тоже придется убрать из гардероба, они явно конфликтуют с трендовыми европейскими стилями. Шапка-носок тоже сдала свои позиции: тренды 2010-х отходят, а их место занимают лихие 90-е с меховыми шапками и бейсболками.
Спорный вариант — кепи и фуражки. Они периодически мелькают в подиумных коллекциях, но почему-то не приживаются надолго.
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