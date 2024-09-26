Надень шапку! Что носить на голове осенью-2024 — тренды и антитренды

Неочевидный, но самый популярный осенний выбор — бейсболка. Не спешим прятать летнюю бейсболку в шкаф, а продолжаем ее носить с худи, скинни-джинсами и кедами. Ну, а если похолодало, присмотритесь к моделям из каракуля, вельвета, шерсти или замши.