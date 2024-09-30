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Posted 30 сентября, 07:13

Published 30 сентября, 07:13

Modified 30 сентября, 07:13

Updated 30 сентября, 07:13

Как избавиться от плохого запаха обуви

Запах кроссовок больше не проблема! Решение за 60 минут — легко и быстро

Фото: Изображение Midjourney
Как избавиться от плохого запаха обуви
Кроссовки — универсальный вид обуви. Многие предпочитают носить их даже летом, выбирая для этого сезона легкие текстильные варианты. Но какой бы дышащей ни была обувь, она не охлаждает в жару, и ноги нещадно потеют. Появляется неприятный запах. К счастью, есть быстрый способ от него избавиться.

Что делать с неприятным запахом кроссовок?

Редко кто стирают кроссовки, потому что это достаточно проблемно, их же еще надо высушить, а что надеть на сменку? Некоторые стирают пару в стиральной машину. Но это вредно для обуви — со временем расходятся швы, отслаивается подошва. С новыми дорогими кроссовками такой трюк явно не проделаешь — жалко!

Однако изобретательные пользователи придумали быстрый и простой способ освежить любимую обувь. Нужно всего лишь… положить ее морозильник. Экстремальный холод убьет все бактерии и неприятные запахи, после чего любимые кроссовки вновь будут свежими, как после стирки.

Запах обуви мешает не толкьо вам, но и окружающимЗапах обуви мешает не толкьо вам, но и окружающим
Запах обуви мешает не толкьо вам, но и окружающим. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно это делать?

Предварительно почистите кроссовки сухой щеткой, чтобы избавиться от налипшего мусора и комочков грязи. Затем хорошенько вымойте подошву. Протрите обувь антибактериальными салфетками изнутри или примените санитайзер-распылитель. Чистые кроссовки положите в пакет и поместить в морозильную камеру.

Чем больше обувь будет находиться на холоде, тем лучше. Как максимум это могут быть сутки, как минимум час. Оптимальное время для придания свежести кроссовкам — 3-4 часа. Когда вы достанете пару из морозильника, от нее должен подниматься холодный пар. А на поверхности должны образоваться капельки влаги.

Пусть обувь полежит немного при комнатной температуре и прогреется, затем можно смело надевать ее и идти по своим делам. Ощущение чистоты и свежести вам обеспечено.

Протрите обувь антибактериальными салфетками изнутри или примените санитайзер-распылительПротрите обувь антибактериальными салфетками изнутри или примените санитайзер-распылитель
Протрите обувь антибактериальными салфетками изнутри или примените санитайзер-распылитель. Фото: Изображение Midjourney

Это безопасно для обуви?

Конечно. Многие задаются вопросом о том, насколько вреден такой лайфхак для обуви. Как правило, холод не вредит текстильному материалу и резине, из которых обычно созданы летние кроссовки. Но резкие перепады температуры могут испортить клей, соединяющий детали обуви. В этой связи систематически прибегать к этому методу не следует. Лучше чередовать метод морозилки с качественной ручной чисткой или стиркой кроссовок.

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#Дмитрий Митраков#Общество#Все материалы авторов#Обувь
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