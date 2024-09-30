Запах кроссовок больше не проблема! Решение за 60 минут — легко и быстро

Конечно. Многие задаются вопросом о том, насколько вреден такой лайфхак для обуви. Как правило, холод не вредит текстильному материалу и резине, из которых обычно созданы летние кроссовки. Но резкие перепады температуры могут испортить клей, соединяющий детали обуви. В этой связи систематически прибегать к этому методу не следует. Лучше чередовать метод морозилки с качественной ручной чисткой или стиркой кроссовок.